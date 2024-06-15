بدون حلوى.. احتفال غريب بعيد ميلاد محمد صلاح (صورة)

ويستعد محمد صلاح لخوض موسمه الأخير في عقده مع ليفربول تحت قيادة مدير فني جديد وهو الهولندي أرني سلوت الذي تولى المهمة خلفًا للألماني يورغن كلوب.

ويطمع صلاح في تحقيق إنجاز جديد مع ليفربول حسبما وعد جماهير فريقه بتغريدة عبر منصة إكس عقب نهاية الموسم الماضي الذي شهد تتويج الفريق بلقب كأس الرابطة فقط.

وتلقى صلاح عدة عروض للرحيل إلى الدوري السعودي وتحديدًا من نادي الاتحاد ولكن اللاعب المصري يفضل حتى الآن البقاء مع الريدز.