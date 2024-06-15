بدون حلوى.. احتفال غريب بعيد ميلاد محمد صلاح (صورة)
احتفل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، بعيد ميلاده اليوم السبت ليكمل نجم الريدز عامه الثاني والثلاثين.
ويقضي محمد صلاح إجازته حاليًا في مصر بعد الانتهاء من معسكر منتخب بلاده خلال شهر يونيو الجاري.
وشارك صلاح في مباراتي منتخب مصر ضد بوركينا فاسو وغينيا بيساو بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.
ونشر محمد صلاح عبر حسابه بمنصة إكس صورة لاحتفاله بعيد ميلاده.
اللافت أن صلاح احتفل بعيد ميلاده بدون أي حلوى، وظهر أمام نجم الريدز طبق بتصميم مختلف وبه بعض قطع الأناناس.
ويحافظ محمد صلاح على نظامه الغذائي لأقصى درجة وهو ما صرح به في أوقات سابقة عبر عدة حوارات تليفزيونية.
ويستعد محمد صلاح لخوض موسمه الأخير في عقده مع ليفربول تحت قيادة مدير فني جديد وهو الهولندي أرني سلوت الذي تولى المهمة خلفًا للألماني يورغن كلوب.
ويطمع صلاح في تحقيق إنجاز جديد مع ليفربول حسبما وعد جماهير فريقه بتغريدة عبر منصة إكس عقب نهاية الموسم الماضي الذي شهد تتويج الفريق بلقب كأس الرابطة فقط.
وتلقى صلاح عدة عروض للرحيل إلى الدوري السعودي وتحديدًا من نادي الاتحاد ولكن اللاعب المصري يفضل حتى الآن البقاء مع الريدز.