ليفربول وبايرن ميونخ والنصر.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تستكمل منافسات الجولة الأولى بمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بمواجهات مثيرة على رأسها لقاء ليفربول الإنجليزي وضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويدور صدام مثير بين بايرن ميونخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي بينما يلعب باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب ضد أتالانتا الإيطالي بينما يواجه أياكس الهولندي ضيفه إنتر ميلان الإيطالي.

وتشهد منافسات دوري أبطال آسيا 2 مواجهة مثيرة بين النصر السعودي واستقلال الطاجيكي بينما يلعب الوصل الإماراتي ضد الاستقلال الإيراني.

ويلعب في الدوري التونسي الصفاقسي ضد اتحاد بن قردان بينما يحل الإفريقي ضيفاً على شبيبة العمران بينما يلتقي الرجاء البيضاوي ضيفه الجيش الملكي في الدوري المغربي.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أوروبا

أياكس وإنتر ميلان – 10:00 مساءً – bein sports 5

باريس سان جيرمان وأتالانتا – 10:00 مساءً – bein sports 1

ليفربول وأتلتيكو مدريد – 10:00 مساءً – bein sports 3

بايرن ميونخ وتشيلسي – 10:00 مساءً – bein sports 4

دوري أبطال آسيا 2

الوصل والاستقلال – 7:00 مساءً – bein sports 5 والكأس 6

النصر واستقلال دوشنبة – 9:15 مساءً – bein sports 2 والكأس 5

الدوري التونسي

الصفاقسي واتحاد بن قردان – 5:30 مساءً – الوطنية التونسية 1

شبيبة العمران والإفريقي – 5:30 مساءً – الوطنية التونسية 2

الدوري المغربي

الرجاء والجيش الملكي – 10:00 مساءً – الرياضية المغربية