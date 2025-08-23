رقم قياسي تاريخي.. عدد الأندية التي سجل لها رونالدو 100 هدف

سجّل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو هدف النصر الأول في شباك الأهلي في المباراة التي أقيمت مساء السبت في نهائي كأس السوبر السعودي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي (1-1)، فقد افتتح رونالدو التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 41، ثم أدرك الإيفواري فرانك كيسيه التعادل للأهلي قبل نهاية الشوط الأول.

إنجاز تاريخي جديد في سن الأربعين

بركلة الجزاء تلك، رفع رونالدو رصيده مع النصر السعودي إلى 100 هدف في 113 مباراة فقط بجميع البطولات، ليصبح أول لاعب في التاريخ يسجل أكثر من 100 هدف مع أربعة أندية مختلفة، وهو إنجاز يزداد قيمة حين يتحقق من لاعب تجاوز الأربعين عامًا وما زال يحافظ على معدلات تهديفية استثنائية.

أرقام قياسية استثنائية عبر مسيرة ذهبية

أهداف رونالدو المئوية توزعت مع أندية النخبة كالآتي:

ريال مدريد: 450 هدفًا في 438 مباراة

مانشستر يونايتد: 145 هدفًا في 346 مباراة

يوفنتوس: 101 هدف في 134 مباراة

النصر السعودي: 100 هدف في 113 مباراة

ولم يكتف رونالدو بالوصول إلى حاجز المئة هدف مع أنديته فقط، بل واصل تألقه الدولي مع منتخب البرتغال مسجلًا 138 هدفًا في 221 مباراة، ليعزز مكانته كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف الدولية في التاريخ.

رونالدو عند الأربعين يثبت أن العمر مجرد رقم، وأن شغفه بكرة القدم وطموحه الدائم يجعلان من المستحيل مجرد كلمة أمام مسيرته الأسطورية.