ماركا: الاتحاد ينافس الهلال للتعاقد مع ليونيل ميسي

وينتهي عقد ميسي البالغ من العمر 35 عامًا مع باريس سان جيرمان، في يونيو المقبل، مما يعني أنه يحق للهلال أو أي نادٍ آخر التفاوض مع اللاعب، من الشهر الحالي، دون موافقة ناديه، على أن تتم الصفقة في نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن نادي الهلال ممنوع من تسجيل لاعبين جدد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من قبل غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي على خلفية قضية النصر ضد الهلال ولاعبه محمد كنو.

كما أن نادي الاتحاد ممنوع من التسجيل، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بقرار من الاتحاد السعودي لكرة القدم على خلفية قضية النصر ضد النادي، واتهامه بالتفاوض مع المغربي عبدالرزاق حمدالله خلال سريان عقده معه.