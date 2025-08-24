"القرش" يزلزل عرش ليفاندوفسكي

كتب: نور الدين ميفراني

بدأ الإسباني فيران توريس الموسم بقوة رفقة برشلونة حيث استغل غياب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي وشارك في البداية الجيدة للفريق بتحقيق فوزين خارج الميدان.

وسجل فيران توريس هدفاً أمام ريال مايوركا خلال الفوز 3-0 كما سجل هدفاً خلال ريمونتادا أمام ليفانتي 3-2 وكان هدف التعادل، وشارك في مركز قلب الهجوم ليؤكد استعداده للحصول على مركز أساسي.

ولم يكتفِ المهاجم البالغ من العمر 25 سنة بتسجيل الأهداف لكنه صنع عدة فرص في المباراتين وكان يتحرك بشكل جيد في الملعب ويساعد في الضغط والدفاع.

وأكد فيران توريس بعد مباراة ليفانتي أن التنافس مع روبيرت ليفاندوفسكي على مركز قلب الهجوم تصب في مصلحة الجميع وأنه يؤمن بقدرته أن يصبح أساسياً.

في موسم ينتهي بنهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا يسعى المهاجم الدولي لضمان مكان في لائحة المنتخب الإسباني الذي شارك رفقته في 9 مباراة وسجل 21 هدفاً وكان ضمن المتوجين بأمم أوروبا 2024.

وعاد المهاجم البولندي من الإصابة وشارك لدقائق أمام ليفانتي لكن مركزه أصبح مهدداً من فيران توريس المنطلق بقوة في بداية الموسم.

ولم يستطع الدولي الإسباني فيران توريس فرض نفسه أساسياً في برشلونة منذ انتقاله في سوق الانتقالات الشتوية سنة 2022 وظل بديلاً جيداً حيث شارك في 161 مباراة سجل خلالها 45 هدفاً وصنع 20 هدفاً.