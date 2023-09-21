ريال مدريد يبتكر أسلوبًا جديدًا لتنفيذ الضربات الركنية (صورة)

وأحرز جود بلينغهام هدفًا قرب نهاية الوقت بدل الضائع، ليفوز ريال مدريد 1-صفر على ضيفه يونيون برلين في سانتياغو برنابيو ضمن المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخلال المباراة وعند حصول ريال مدريد على ضربة ركنية ينبري لها ثنائي الوسط لوكا مودريتش، وديفيد ألابا.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن أنشيلوتي يريد أن يلمس مودريتش الكرة مع ألابا ليسحبا لاعبين على الأقل، ويتم إخلاء منطقة الجزاء للاعب زيادة من ريال مدريد.