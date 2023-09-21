ريال مدريد يبتكر أسلوبًا جديدًا لتنفيذ الضربات الركنية (صورة)
ابتكر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، أسلوبًا جديدًا في تنفيذ الركلات الركنيية، وظهر جليًا أمام يونيون برلين الألماني، خلال مباراة الفريقين، مساء الأربعاء، بدوري أبطال أوروبا.
وأحرز جود بلينغهام هدفًا قرب نهاية الوقت بدل الضائع، ليفوز ريال مدريد 1-صفر على ضيفه يونيون برلين في سانتياغو برنابيو ضمن المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وخلال المباراة وعند حصول ريال مدريد على ضربة ركنية ينبري لها ثنائي الوسط لوكا مودريتش، وديفيد ألابا.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن أنشيلوتي يريد أن يلمس مودريتش الكرة مع ألابا ليسحبا لاعبين على الأقل، ويتم إخلاء منطقة الجزاء للاعب زيادة من ريال مدريد.
وخطف فريق ريال مدريد فوزًا دراميًا من ضيفه يونيون برلين الألماني، بهدف نظيف خلال مباراة الفريقين، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وهذه أول مباراة لأونيون برلين في دوري أبطال أوروبا.
وبدا أن المباراة في مدريد ستنتهي بالتعادل دون أهداف، قبل أن يسدد البديل فيدريكو بالبيردي كرة قوية اصطدمت باثنين من لاعبي أونيون، ووصلت إلى بلينغهام، ليسجل من مدى قريب، ويرفع رصيده إلى 6 أهداف في 6 مباريات هذا الموسم.
وهذا الهدف الذي جاء في الدقيقة 94 ضمن لريال العلامة الكاملة خلال الموسم الجاري، حيث حقق فوزه السادس على التوالي.