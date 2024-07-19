قرر نادي الرجاء البيضاوي المتوج بالثنائية، الدوري والكأس في المغرب للموسم الماضي تعيين عادل هلا رئيسا مؤقتا للنادي خلفا للرئيس السابق محمد بودريقة، وذلك حتى انعقاد الجمعية العمومية المقبلة للنادي.

وأفضى اعتقال محمد بودريقة رئيس الرجاء البيضاوي بداية الأسبوع الجاري في مطار هامبورغ في ألمانيا إلى أزمة حقيقة داخل النادي الذي يعد أحد أعرق الفرق في الكرة المغربية والعربية والإفريقية.

وكانت تقارير إخبارية مغربية، تداولت مساء الأربعاء الماضي، خبر اعتقال رئيس الرجاء البيضاوي محمد بودريقة في ألمانيا وذلك في مطار هامبورغ أثناء سفره من أجل لقاء جوزيف زينباور، مدرب الرجاء للتفاوض معه حول مستقبله مع فريق النسور.

وقال الرجاء المغربي في بيان رسمي، عقب اجتماع مجلس الإدارة إنه "بعد تعذر التواصل مع رئيس النادي الحالي محمد بودريقة، واستحضارا لمصلحة النادي، تقرر تفعيل المادة 23 من النظام الأساسي، وبناء عليه تم تعويض السيد الرئيس محمد بودريقة بنائبه عادل هلا ومنح الأخير جميع الصلاحيات".

وكشف نادي الرجاء أن "قوانين النادي الأساسية تنص على أنه في حال شغور منصب الرئيس يتولى نائبه الأول القيام بصلاحيات الرئاسة، وإذا تعذر ذلك تفوّض الصلاحيات للنائب الثاني."

يشار إلى أن السلطات الألمانية أعلنت أمس الخميس أنها تدرس تسليم محمد بودريقة إلى نظيرتها المغربية بعد اعتقاله في مطار همبورغ.

وتولى محمد بودريقة (41 عاما) ترؤس الرجاء المغربي في عهدتين الأولى بين 2022 و2026، والثانية بدأت في مايو 203 حتى اعتقاله في 17 يوليو الجاري.