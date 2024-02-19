سخرية وضحك.. رد ناري من غوارديولا بعد سؤاله عن مبابي (فيديو)
أبلغ مبابي باريس سان جيرمان الأسبوع الماضي بقراره مغادرة النادي
نفى بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الشائعات التي تفيد بأن حاشية كيليان مبابي التقت بمسؤولي السيتي.
وقال غوارديولا ضاحكا عند سؤاله عن مبابي: "إنه "جيد"، لديه مستقبل جيد".
وأبلغ مبابي باريس سان جيرمان الأسبوع الماضي بقراره مغادرة النادي هذا الصيف، عندما ينتهي عقده مع النادي الفرنسي.
ومع تقدم ريال مدريد للحصول على خدماته، انتشرت شائعات يوم الإثنين في جميع أنحاء إنجلترا أن حاشية مبابي التقت بمسؤولي مانشستر سيتي.
وقال المدرب الإسباني في المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد: "إنه جيد جدًا، ولديه مستقبل جيد".
وقالت صحيفة ماركا، اليوم الإثنين، إن كيليان مبابي وقع بالفعل على عقود انتقاله إلى ريال مدريد بعد مفاوضات مكثفة شهدت بعض الخلافات حول حقوق الصورة.