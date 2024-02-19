سخرية وضحك.. رد ناري من غوارديولا بعد سؤاله عن مبابي (فيديو)

وقال المدرب الإسباني في المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد: "إنه جيد جدًا، ولديه مستقبل جيد".

وقالت صحيفة ماركا، اليوم الإثنين، إن كيليان مبابي وقع بالفعل على عقود انتقاله إلى ريال مدريد بعد مفاوضات مكثفة شهدت بعض الخلافات حول حقوق الصورة.