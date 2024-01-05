تشافي يطالب باحترام لاعبي برشلونة
طالب تشافي مدرب برشلونة باحترام لاعبيه بعد الفوز الصعب على مضيفه لاس بالماس في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني، أمس الخميس.
وتأخر برشلونة 0/1 منذ الدقيقة 12 بعدما تقدم منير الحدادي للاس بالماس، واستمرت النتيجة حتى الدقيقة 55 عندما سجل فيران توريس هدفًا لبرشلونة، قبل أن يوقع إلكاي غوندوغان هدف الفوز في الدقيقة 90+3.
ورفع الفوز رصيد برشلونة إلى 41 نقطة بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد وجيرونا المتصدرين.
وبعد المباراة قال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة "أس": "رأيت كيف سارت المباريات، فاز ريال مدريد في الدقيقة 80، وفزنا في اللحظة الأخيرة، وفاز جيرونا في اللحظة الأخيرة، انظر إلى المباريات، لدينا الحجج التي نعتقد أنه بسببها يمكن أن نفوز بالليغا".
وأضاف: "علينا احترام الأبطال، نحن هنا وسنحاول مرة أخرى، نحن أحياء".
وعن ضربة الجزاء غير المحتسبة للاس بالماس قال مدرب برشلونة: "أتفهم احتجاج كيريان رودريغز (لاعب لاس بالماس)، لقد كنت غاضبًا أيضًا في خيتافي، لكنها ركلة جزاء واضحة بالنسبة لي، في فالنسيا كان هناك واحدة مثل التي حدثت أمس".
وأوضح: "في الشوط الثاني عملنا بشكل أفضل، وأعتقد أننا لعبنا مباراة من أجل الفوز، والفوز كان عادلاً".
وعن المهاجم البرازيلي فيتور روكي الذي لعب لأول مرة مع برشلونة قال تشافي: "روكي سيمنحنا الكثير من العمق الهجومي، ولديه طاقة أعطانا إياها في نهاية دقائق المباراة، وتم استبدال روبرت ليفاندوفسكي لأننا كنا بحاجة لمهاجمين يهاجمون خلف الدفاع، مثل فيتور روكي أو فيران".
وبشأن إصابة البرتغالي جواو كانسيلو الذي غادر المباراة في الدقيقة 78 قال تشافي: "لا بأس، لا يبدو الأمر خطيرًا".
ويلعب برشلونة مع الاتحاد الرياضي بارباسترو، يوم الأحد في دور الـ32 من كأس إسبانيا قبل أن يسافر إلى السعودية للمشاركة في كأس السوبر الإسباني حيث يلاقي أوساسونا في نصف النهائي.
وحال تأهل برشلونة سيلعب في النهائي مع المتأهل من مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.
وقبل أيام نشرت صحيفة "ماركا" تقريرًا كشفت فيه معاناة برشلونة في تحقيق الفوز في مباريات الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.
ووفقًا للصحيفة الشهيرة، فإن أكثر 80% من انتصارات برشلونة الموسم الحالي كانت بفارق هدف واحد.
وأوضحت أنه في 16 فوزًا حقق برشلونة الفوز بفارق هدف واحد في 13 فوزًا في الليغا، ودوري الأبطال.
وحقق برشلونة الفوز بفارق هدف واحد في 111 مباراة في الدوري الإسباني، و5 مباريات في دوري أبطال أوروبا.
وبالمقارنة مع الموسم الماضي أنهى برشلونة الموسم الماضي بنسبة 48.5% من انتصاراته بفارق هدف واحد فقط، ما يزيد قليلًا على نصف هذا الموسم.