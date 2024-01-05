تشافي يطالب باحترام لاعبي برشلونة

طالب تشافي مدرب برشلونة باحترام لاعبيه بعد الفوز الصعب على مضيفه لاس بالماس في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني، أمس الخميس.

وتأخر برشلونة 0/1 منذ الدقيقة 12 بعدما تقدم منير الحدادي للاس بالماس، واستمرت النتيجة حتى الدقيقة 55 عندما سجل فيران توريس هدفًا لبرشلونة، قبل أن يوقع إلكاي غوندوغان هدف الفوز في الدقيقة 90+3.

ورفع الفوز رصيد برشلونة إلى 41 نقطة بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد وجيرونا المتصدرين.

وبعد المباراة قال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة "أس": "رأيت كيف سارت المباريات، فاز ريال مدريد في الدقيقة 80، وفزنا في اللحظة الأخيرة، وفاز جيرونا في اللحظة الأخيرة، انظر إلى المباريات، لدينا الحجج التي نعتقد أنه بسببها يمكن أن نفوز بالليغا".