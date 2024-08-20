ألقت صحيفة "آس" الضوء على تألق البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع برشلونة، بعدما سجل ثنائية في شباك فالنسيا، في انطلاقة مباريات الفريق بالدوري الإسباني.

وقاد ليفاندوفسكي برشلونة، يوم السبت، للفوز على فالنسيا في ملعب ميستايا، بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الأولى لليغا.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الثلاثاء: "هانزي فليك، مدرب برشلونة، لا يشك في قدرات النجم البولندي، على الرغم من بلوغه 36 عاماً، وهو عمر أقرب إلى الاعتزال منه إلى أن يكون المهاجم الأساسي لبرشلونة".

أخبار ذات علاقة السلاح السري لفليك يعود إلى تدريبات برشلونة

وأضاف: "فليك وضع نصب عينيه إعادة تأهيل المهاجم البولندي، الذي أراد تشافي هيرنانديز، المدرب السابق، رحيله على الرغم من أنه سجل 59 هدفاً و17 تمريرة حاسمة في 95 مباراة تحت قيادته. في موسمه الأول 2022/2023، كان عاملاً أساسياً في الفوز بلقب الليغا بفضل أهدافه الـ23 في 34 مباراة، وهو ما أكسبه لقب الهداف، لم تكن أهدافه الخمسة في خمس مباريات في دوري الأبطال كافية لتجاوز الفريق الكتالوني الدور الأول، لكن هدفيه في كأس السوبر الإسباني في المباراتين كانا حاسمين للفوز باللقب أمام ريال مدريد، في واحدة من أفضل مباريات برشلونة تحت قيادة تشافي".

وتابع التقرير: "في موسمه الثاني، تراجع أداؤه على الرغم من أنه كان الهداف الأبرز للفريق مرة أخرى، لكنه سجل أقل من 20 هدفاً في الدوري، وهو ما لم يحدث منذ موسم 2014/2015".

وأشارت الصحيفة: "كان وصول فليك خبراً ساراً لليفاندوفسكي، بينما زادت الشكوك معه تحت قيادة تشافي، رأى في تعيين الألماني فرصة كبيرة لاستعادة أفضل مستوياته، على الرغم من أنه يعلم أنه لا يستطيع تقديم كل ما يريده في الوقت الحالي، ورغم أن المدرب يبحث عن لاعبين أقوياء، يضغطون من أول دقيقة إلى آخر دقيقة وبكثير من الحركة، لكنه مستعد مع ليفاندوفسكي لعمل استثناء، فهو يعلم أنه في سن الـ36 أصبح أبطأ قليلاً، لكنه مقتنع بأن حاسة التهديف لديه لا تزال مميزة، وأنه بصحبة جيدة يمكنه أن يصبح مهاجماً قاتلاً مرة أخرى".

وأوضح: "لا ينسى فليك الأداء الرائع للبولندي خلال سنواته في بايرن ميونخ، فقد لعبا معًا لمدة موسمين، وكانت أرقام ليفاندوفسكي التهديفية مذهلة، ففي 71 مباراة، سجل 83 هدفًا، بمتوسط 1.16 هدف في المباراة، وبالتفصيل، في موسم 2019-20، سجل 35 هدفًا في 31 مباراة موزعة على النحو التالي: 20 هدفًا في 21 مباراة في الدوري الألماني، و10 أهداف في 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا، و5 أهداف في 3 مباريات في كأس ألمانيا، وفي الموسم التالي والأخير لفليك، سجل 48 هدفًا في 40 مباراة: 41 هدفًا في 29 مباراة في الدوري، و5 أهداف في 6 مباريات في دوري الأبطال، ولم يسجل أي هدف في كأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني وكأس السوبر الأوروبي".

وأردف: "حتى الآن، لم يكن بإمكانهما تحقيق بداية أفضل، حيث سجل ليفاندوفسكي ثنائية ضد فالنسيا كانت حاسمة للفوز بالنقاط الثلاث من ملعب صعب مثل ميستايا، ولم يتوقف البولندي عن الإشادة بأساليب عمل فليك".

واختتم التقرير: "التحدي التالي لليفاندوفسكي سيكون أمام أتلتيك بيلباو، يوم السبت، في الجولة الثانية لليغا، إذ واجههم ثلاث مرات من قبل، وتمكن من تسجيل هدف في موسمه الأول".