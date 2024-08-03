فاز برشلونة الإسباني على منافسه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 2-1 في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت فجر الأحد على ملعب "ماتلايف" بولاية نيو جيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

سجل ثنائية برشلونة اللاعب باو فيكتور ولكن نيكو باز سجل هدفًا لصالح ريال مدريد قبل النهاية.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 12 لأكثر من ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة على ملعب المباراة قبل أن يتم استكمالها.

وتقدم "إرم نيوز" ملخص لأحداث مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد:

التشكيل الرسمي

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الرسمي لمباراة الكلاسيكو وضم الثنائي التركي أردا غولر والبرازيلي إندريك.

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الرسمي للمباراة والذي يضم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في خط الهجوم.

وصول الفريقين إلى ملعب المباراة

أجواء ودية بين فليك وأنشيلوتي

أحداث الشوط الأول

الدقيقة 1: محاولة من ريال مدريد أبعدها دفاع برشلونة وكرة سريعة من جانب البارسا خرجت بعيدا

الدقيقة 4: إندريك لا يستطيع عبور دفاع برشلونة

الدقيقة 6: تمريرة أبعدها ميليتاو من برشلونة

الدقيقة 7: تصدي خيالي من كورتوا ليبعد هدف محقق لبرشلونة

توقف اللعب بسبب الأمطار

الأمطار في ملعب المباراة

عودة اللاعبين إلى غرف الملابس

المباراة تتوقف لمدة نصف ساعة بسبب عاصفة رعدية وغزارة الأمطار

ريال مدريد يعلن تعليق اللقاء حتى إشعار آخر

معاينة لأرض الملعب تمهيدا لاتخاذ قرار نهائي بشأن المباراة

الأجواء في ملعب المباراة بعد توقفها منذ حوالي ساعة

عودة اللاعبين للإحماء بعد تحسن الأحوال الجوية

الدقيقة 16: بابلو توري يهدر محاولة لصالح برشلونة

الدقيقة 24: الحكم يلغي هدفا سجله أردا غولر بسبب التسلل

الدقيقة 26: تسديدة قوية من غولر يمسكها الحارس تير شتيغن

الدقيقة 27: تسديدة قوية من برشلونة بجوار القائم

الدقيقة 29: مهارة رائعة من إندريك

الدقيقة 31: غارسيا مدافع برشلونة يبعد ريال مدريد

الدقيقة 38: محاولة خطيرة من ريال مدريد بجانب القائم

الدقيقة 41: باو فيكتور يسجل الهدف الأول لصالح برشلونة

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة

أحداث الشوط الثاني

الدقيقة 51: تسديدة قوية من باو فيكتور يبعدها كورتوا

الدقيقة 54: باو فيكتور يحرز الهدف الثاني لصالح برشلونة

الدقيقة 57: مشاركة فينيسيوس وخوان مارتينيز في صفوف ريال مدريد

الدقيقة 58: فرصة خطيرة لصالح ريال مدريد بعد خطأ من حارس برشلونة

الدقيقة 62: مهارة رائعة من فينيسيوس جونيور

الدقيقة 63: جونيور يهدر فرصة خطيرة لصالح ريال مدريد

الدقيقة 70: انطلاقة سريعة لريال مدريد بدون فاعلية

الدقيقة 73: فرصة خطيرة صنعها فينيسيوس ولكن نيكو باز لم يستغلها

الدقيقة 79: فرصة ضائعة من برشلونة

مراوغة لم تكتمل من فينيسيوس جونيور

الدقيقة 81: ريال مدريد يقلص الفارق عن طريق نيكو باز

الدقيقة 88: فرصة ضائعة من ريال مدريد

نهاية المباراة بفوز برشلونة بنتيجة 2-1 على ريال مدريد

باو فيكتور أفضل لاعب في المباراة