ميسي يشعر بتشابه كبير بين قائمة الأرجنتين الحالية وكأس العالم 2014

وتفقد الأرجنتين جهود لاعب الوسط جيوفاني لو سيلسو بعد إصابته مع فياريال، الشهر الماضي، وعلق المدير الفني ليونيل سكالوني على ذلك بأنه لاعب "لا يمكن تعويضه".

وسيشكل لياندرو باريديس، ورودريغو دي بول، ركيزتين في خط الوسط، بينما يقود أوتامندي الدفاع، ويرافقه عادة ليساندرو مارتينيز أو كريستيان روميرو.

وقال ميسي في مقابلة مع صحيفة "أوليه" الأرجنتينية من باريس حيث يلعب مع باريس سان جيرمان عقب إعلان القائمة النهائية التي تضم 26 لاعبًا: "اليوم أشعر بالكثير من أوجه التشابه بين هذه المجموعة ومجموعة 2014 التي بلغت النهائي. يبدو الأمر مشابهًا جدًا لي في هذا الجانب. التشكيلة والقوة الذهنية أعتقد أنها مهمة للغاية".