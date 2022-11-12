ميسي يشعر بتشابه كبير بين قائمة الأرجنتين الحالية وكأس العالم 2014
أكد النجم ليونيل ميسي قائد الأرجنتين أن قائمة منتخب بلاده التي ستشارك في كأس العالم لكرة القدم في قطر تتشابه مع المجموعة التي تأهلت إلى نهائي مونديال البرازيل 2014 وخسرت من ألمانيا 0/1.
وسيرافق ميسي (35 عامًا)، الذي يخوض كأس العالم للمرة الخامسة، أنخيل دي ماريا، ونيكولاس أوتامندي، بجانب وجوه واعدة ساعدت في تتويج الأرجنتين بكأس كوبا أمريكا العام الماضي.
وتفقد الأرجنتين جهود لاعب الوسط جيوفاني لو سيلسو بعد إصابته مع فياريال، الشهر الماضي، وعلق المدير الفني ليونيل سكالوني على ذلك بأنه لاعب "لا يمكن تعويضه".
وسيشكل لياندرو باريديس، ورودريغو دي بول، ركيزتين في خط الوسط، بينما يقود أوتامندي الدفاع، ويرافقه عادة ليساندرو مارتينيز أو كريستيان روميرو.
وقال ميسي في مقابلة مع صحيفة "أوليه" الأرجنتينية من باريس حيث يلعب مع باريس سان جيرمان عقب إعلان القائمة النهائية التي تضم 26 لاعبًا: "اليوم أشعر بالكثير من أوجه التشابه بين هذه المجموعة ومجموعة 2014 التي بلغت النهائي. يبدو الأمر مشابهًا جدًا لي في هذا الجانب. التشكيلة والقوة الذهنية أعتقد أنها مهمة للغاية".
وأضاف: "أعتقد أنني تعلمت كيف أبدأ كأس العالم بشكل جيد والفوز بالمباراة الأولى، وأعتقد أنها أساسية وتمنحنا الأفضلية في باقي البطولة".
وعن تعلمه من 4 نسخ سابقة شارك فيها بكأس العالم قال الهداف التاريخي لبرشلونة: "في النسخة الأولى كنت صغيرًا جدًا. لقد استمتعت بها وفي نفس الوقت كان لدي البراءة والغضب والرغبة في اللعب والرغبة في المزيد. ثم كأس العالم 2014، حيث قدمنا أداءً جيدًا، وكانت تجربة لا تُنسى، حيث استمتعت بها كثيرًا وأصبح من الواضح لي أكثر من أي وقت مضى أن الشيء الرئيس والأهم هو أن تكون مجموعة قوية وموحدة لأن هذا على المدى الطويل يقودك إلى تحقيق هدفك المهم وهو الفوز باللقب".
ولا يخشى ميسي الضغط الذي عادة ما يتعرض له الفريق في البطولات الكبرى، موضحا "أعتقد أنه يتعين علينا عزل أنفسنا عن كل ما يمر به الناس.
وأتم: "وعلى الرغم من أن لدينا آمالًا كبيرة، إلا أننا أيضًا واقعيون وندرك أننا نمر بوقت جيد؛ في نفس الوقت علينا أن نعرف أنها كأس العالم، وأنها صعبة للغاية. وأي تفاصيل يمكن أن تبعدك خارج المباراة. إنها مجموعة تفعل ذلك دائمًا ومهما كانت المباراة، يلعبونها بنفس القوة والتركيز وأعتقد أن هذا مهم للغاية. ويجب أن ندرك أننا لن نكون أبطالًا منذ البداية كما نعتقد نحن الأرجنتينيين".
وفي النهاية وجه ميسي رسالة إلى جماهير الأرجنتين قائلا: "كما هو الحال دائمًا، نقول نفس الشيء عندما نخوض بطولة مهمة. ممتنون لكل الحب الذي حظينا به دائمًا. أنا متحمس مثلك تمامًا. حسنًا، دعونا نأمل أن نعطي أفضل ما لدينا كما هو الحال دائمًا والقتال من أجله".
وتخوض الأرجنتين بطلة العالم 1978 و1986 مباريات مونديال قطر ضمن المجموعة الثالثة إلى جوار السعودية والمكسيك وبولندا.