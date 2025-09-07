خطأ كبير.. هل اعترف رودري بـ"سرقة" الكرة الذهبية من فينيسيوس؟

كتب – نور الدين ميفراني

تحدث الإسباني رودري، نجم مانشستر سيتي وقائد المنتخب الإسباني، عن سباق الكرة الذهبية لعام 2025، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة إسبانيا وتركيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وأكد رودري، المتوج بالكرة الذهبية لعام 2024، أنه يتعاطف مع مواطنيه لامين يامال وبيدري، نجمي برشلونة، لكنه شدد على أن معيار الجدارة الرياضية يفرض أحقية لاعبي باريس سان جيرمان، الفرنسي عثمان ديمبيلي والبرتغالي فيتينيا.

وقال رودري: "عاطفياً، أفضل لامين أو بيدري، لكن إذا كان الاختيار قائما على الجدارة الرياضية فالأحقية لديمبيلي أو فيتينيا، لا نريد أن نتوقف هنا، جيلنا يحقق إنجازات كبيرة".

وشدد رودري: "كنت سعيداً جداً من أجل لويس إنريكي وفابيان رويز، بدافع التعاطف، أود أن تذهب الجائزة إلى يامال أو بيدري، ولكن بناءً على الجدارة الرياضية، قد يكون الاختيار بين ديمبيلي أو فيتينيا".

ولم يمر تتويج رودري بالكرة الذهبية مرور الكرام، حيث خلّف وراءه ضجة كبيرة، بدأها ريال مدريد بمقاطعة الحفل، احتجاجاً على عدم تتويج فينيسيوس جونيور.

تصريحات نجم مانشستر سيتي فتحت الباب أمام تساؤلات حول مدى أحقيته في التتويج بالكرة الذهبية 2024، خاصة على حساب البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، وفق منطق "الجدارة الرياضية" الذي تحدث عنه.

في موسم تتويجه بالجائزة، قاد رودري مانشستر سيتي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أحرز لقب يورو 2024 مع المنتخب الإسباني، وسجل 9 أهداف وصنع 14 تمريرة حاسمة مع فريقه.

في المقابل، تألق فينيسيوس جونيور بشكل لافت، حيث قاد ريال مدريد للفوز بالدوري الإسباني، كأس السوبر الإسباني، دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، مسجلاً 24 هدفًا و11 تمريرة حاسمة، إلى جانب هدفه الحاسم في نهائي دوري الأبطال أمام بروسيا دورتموند.

ومن خلال منطق رودري نفسه، الذي فضّل ديمبيلي وفيتينيا على حساب مواطنيه بسبب "الجدارة الرياضية"، يظهر وكأنه يعترف ضمنياً بأن فوزه بالكرة الذهبية 2024 جاء على حساب فينيسيوس جونيور، الذي ربما كان الأحق بها وفق المعيار نفسه.