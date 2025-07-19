أوسيك يقهر دوبوا ويتوج بلقب بطولة العالم للملاكمة (فيديو)

تغلب الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك على البريطاني دانييل دوبوا في الجولة الخامسة من مباراة مثيرة في استاد ويمبلي، اليوم السبت، ليصبح مرة أخرى بطل العالم بلا منازع في الوزن الثقيل.

وجمع بذلك الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك بين جميع أحزمة اتحادات وروابط الملاكمة العالمية.

وعندما سُئل عن الفوز على منافسه الأصغر سنا، قال أوسيك: "38 عاماً لا زلت شاباً، تذكروا! 38 عاماً هي مجرد البداية!

وأردف الملاكم الأوكراني: "أود أن أشكر فريقي، شكراً جزيلا! هذا من أجل الناس".

وأضاف: "لا شيء بعد ذلك. هذا يكفي، التالي، لا أعرف. أريد أن أرتاح. عائلتي وزوجتي وأطفالي، أريد أن أرتاح الآن. شهرين أو ثلاثة، أريد فقط أن أرتاح".

وكانت القدرة الفنية لأوسيك واضحة منذ البداية، وكان يتجنب كل ما يتلقاه من لكمات بسهولة، ووجه اللكمات لمنافسه بشكل متكرر.

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وتنقل أوسيك بين أرجاء الحلبة برشاقة تشبه الرقص، ومنع دوبوا من تحقيق أقصى استفادة من حجمه المتفوق.

وتفوق الملاكم الأوكراني بسهولة على منافسه في ثلاث من الجولات الأربع الأولى، لكن معظم الضرر الذي لحق به جاء في الجولة الخامسة القاسية.

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وقضى الملاكم الأوكراني على منافسه بلكمة يمينية قوية، قبل أن يوجه ضربة يسارية قوية للذقن حطمت أحلام دوبوا ووضعت نهاية للمباراة.