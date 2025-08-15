ترتيب هدافي الدوري المصري.. زيزو على القمة

تصدر أحمد مصطفى "زيزو" نجم النادي الأهلي ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، بعد أن أحرز هدفين في شباك فاركو خلال الجولة الثانية من المسابقة، ليرتقي إلى صدارة قائمة الهدافين.

وجاءت أهداف زيزو ضمن محاولات الأهلي لتعويض خسارة أول نقطتين في الدوري بعد تعادله مع مودرن سبورت 2-2 في الجولة الافتتاحية.

أهداف مبكرة

في الدقيقة العاشرة، افتتح محمد شريف التسجيل للأهلي بتسديدة رأسية قوية بعد عرضية دقيقة من محمد هاني، ليهز شباك فاركو ويتقدم لفريقه.

لم تمضِ إحدى عشرة دقيقة حتى ضاعف زيزو التقدم في الدقيقة 21، حيث استقبل عرضية مُحكمة من محمد علي بن رمضان ليسددها برأسه مُسجّلاً الهدف الثاني لفريقه.

في الدقيقة 58، عاد زيزو ليُسجّل هدفه الثاني في المباراة والثالث لفريقه، بعد متابعته لعرضية ساحرة من أشرف بن شرقي، ليرسلها بقدمه إلى داخل الشباك.

وتمكن فاركو من تقليص الفارق بعد خطأ كارثي من حارس الأهلي مصطفى شوبير، حيث أعاد الكرة إلى الملعب بشكل عشوائي دون أن يلتفت، ليتلقفها محمد فخري ويسددها مباشرة في الشباك.

زيزو يتصدر ترتيب الهدافين

بهدفيه في هذه المباراة، ارتقى زيزو إلى صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد هدفين، مُتساويًا مع عبدالرحيم دغموم، نجم المصري البورسعيدي، في سباق مُثير على لقب الهداف.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري: