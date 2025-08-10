فورمة ترعب "الوحش".. كريستيانو رونالدو يحذر بنزيما

تألق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، في معسكر فريقه التحضيري، ومنح نفسه أفضلية معنوية قبل القمة المرتقبة أمام الاتحاد، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم 19 أغسطس الحالي.

وأرسل رونالدو رسالة "تحذير" إلى قائد نادي الاتحاد الفرنسي كريم بنزيما، الذي يستعد بدوره بقوة للموسم الجديد.

رونالدو، تحت قيادة مواطنه جورجي جيسوس، واصل تقديم عروض قوية في سلسلة المباريات الودية استعدادًا لموسم 2025-2026، وكان آخرها أمام ألميريا الإسباني في البرتغال، بعد معسكر النمسا، ليؤكد أن الصدام مع الاتحاد سيكون مواجهة بين هدافين يعرف كل منهما كيف يشعل المواعيد الكبرى.

بنزيما "الوحش" في معسكر البرتغال

الاتحاد أنهى معسكره الخارجي في البرتغال بخوض خمس مباريات ودية، حقق فيها فوزًا وحيدًا وتلقى أربع هزائم، في تجربة يسعى من خلالها الجهاز الفني لتجهيز الفريق دفاعيًا وهجوميًا قبل الموسم الجديد.

بنزيما، الذي قاد الاتحاد الموسم الماضي للتتويج بلقبي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بدأ التحضير للسوبر السعودي مبكرًا، ومدربه الشخصي، خافيير أتالايا، نشر صورة لهما في صالة التدريبات على "إنستغرام"، مؤكدًا أن النجم الفرنسي رفض الحصول على راحة، وواصل العمل المكثف للحفاظ على جاهزيته البدنية، وكتب مع الصورة: "نواصل التدريبات في الصيف من أجل الوصول إلى الدوري خلال أيام، مع الوحش على أتمّ الجاهزية، من دون جهد لا توجد مكافأة".

رونالدو يرد بالأهداف

في مواجهة ألميريا، خسر النصر بنتيجة 2-3، لكن رونالدو فرض نفسه بطلًا للمشهد، فقد أحرز هدفين قبل أن يغادر الملعب بين الشوطين.

وكاد "الدون" يوقع على الهاتريك للمباراة الثانية على التوالي بعدما سجل هدفًا ثالثًا في الدقيقة 42، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

سجل تهديفي مثير

رونالدو، الذي يبلغ من العمر 40 عامًا، رفع رصيده إلى 6 أهداف في 3 مباريات ودية فقط هذا الصيف، منها هدف في مرمى تولوز الفرنسي خلال الفوز 2-1، وثلاثية أمام ريو آفي البرتغالي في الانتصار 4-0.

إلى جانب غزارة الأهداف، ظهر رونالدو في حالة بدنية متميزة، وهو الأمر الذي قد يمثل كابوسًا لدفاع الاتحاد، خاصة أن المواجهة المقبلة تحمل طابع الإقصاء المباشر.

مواجهة على صفيح ساخن

المواجهة المنتظرة في السوبر ستكون أول اختبار حقيقي لكلا النجمين هذا الموسم.. بنزيما يدخل اللقاء مدعومًا بثقة مدربه الشخصي ورسائل التحفيز التي وصلت جماهير "العميد"، فيما يعتمد رونالدو على أرقامه اللافتة وحالته البدنية المتوهجة.

ويبدو أن "الدون" أرسل رسالة واضحة وهي أن النصر جاهز، والقائد في فورمة ترعب "الوحش".