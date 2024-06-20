"بلعيد" يحسم قراره النهائي بشأن الرحيل للأهلي المصري

وأضافت الصحيفة أن أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي وُجِد في الجزائر من أجل التفاوض مع اللاعب ووالده ومحاولة التوصل لاتفاق جديد لإتمام الصفقة.

وأشارت إلى أن بلعيد استشار بعض المقربين إليه وزملائه في صفوف منتخب الجزائر الذين نصحوه بالرحيل لأوروبا.

وتلقى بلعيد صاحب الـ 25 عامًا عرضًا من سان تروند البلجيكي لضمه في الموسم المقبل.