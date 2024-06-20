"بلعيد" يحسم قراره النهائي بشأن الرحيل للأهلي المصري
حسم زين الدين بلعيد، مدافع منتخب الجزائر وفريق اتحاد العاصمة، قراره النهائي بشأن الرحيل للأهلي المصري في الموسم المقبل.
وبحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية فإن الساعات الماضية شهدت محاولات مكثفة من إدارة الأهلي المصري لحسم الصفقة وإكمال الاتفاق الذي تم مع اللاعب منذ فترة.
وأضافت الصحيفة أن أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي وُجِد في الجزائر من أجل التفاوض مع اللاعب ووالده ومحاولة التوصل لاتفاق جديد لإتمام الصفقة.
وأشارت إلى أن بلعيد استشار بعض المقربين إليه وزملائه في صفوف منتخب الجزائر الذين نصحوه بالرحيل لأوروبا.
وتلقى بلعيد صاحب الـ 25 عامًا عرضًا من سان تروند البلجيكي لضمه في الموسم المقبل.
وتوصل النادي البلجيكي لاتفاق لضم اللاعب مقابل نصف مليون يورو مع وجود بنود تسمح بحصول اتحاد العاصمة على عوائد مالية حال رحيل بلعيد لأندية أخرى.
ومن المنتظر، أن ينتقل بلعيد إلى بلجيكا في الساعات القادمة لإتمام الكشف الطبي.
وانضم بلعيد إلى اتحاد العاصمة في صيف 2020 قادمًا من نصر حسين داي، وساهم في تتويج الفريق بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الماضي على حساب يانغ أفريكانز التانزاني كما حسم لقب السوبر الأفريقي واستُدعي لمنتخب الجزائر مؤخرًا.