وزارة الشباب والرياضة المصرية توضح حقيقة طلبها التحقيق مع عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي
فنّدت وزارة الشباب والرياضة المصرية، فحوى خطبها بشأن ما تردد عن مطالبتها بالتحقيق مع عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة في النادي الأهلي، ومقدم برنامج "ملك وكتابة" عبر قناة النادي الأهلي، وزميله في ذات البرنامج الصحفي إبراهيم المنيسي.
وتناولت بعض وسائل الإعلام المصرية صورة خطاب موجه من وزارة الشباب والرياضة إلى مديرية شباب بني سويف، زعمت من خلاله وجود طلب رسمي من الوزارة موجه إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتحقيق مع عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة في النادي الأهلي، ومقدم برنامج "ملك وكتابة" عبر قناة النادي الأهلي، وزميله في ذات البرنامج الصحفي إبراهيم المنيسي، بشأن التجاوزات المنسوبة إليهما في إحدى حلقات البرنامج ضد السيد المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز دون سند قانوني واتهامه بالمسؤولية عن تهريب لاعبين من النادي الأهلي دون تقديم الدليل القانوني، ما يعد إساءة يتوجب معها التحقيق وإحالتها للجهات المسؤولة.
ووفقًا للخطاب المتداول طالبت الوزارة، في ذات الخطاب اتحاد كرة القدم، برئاسة السيد جمال علام، بضرورة توضيح موقف لجنة التظلمات بالجبلاية بشأن شكوى نادي بيراميدز المقدمة ضد لاعب الأهلي حسين الشحات، بشأن واقعة اعتدائه بالضرب والسب على المدافع المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، وتهديده وترويعه أثناء مباراة الفريقين في الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي والتي جرت، يوم ٢٣ يوليو الماضي، مع مطالبة لجنة التظلمات بضرورة توضيح ما تم من أعمال في تلك الشكوى بأسرع وقت ممكن.
وردت وزارة الشباب والرياضة على هذه الأخبار في بيان رسمي، مؤكدة أنه لا أساس من الصحة لتلك الأقاويل.
وقالت وزارة الشباب في بيانها: "تؤكد وزارة الشباب والرياضة أنها تقف على مسافة واحدة من كل الهيئات والأندية الرياضية، وتعمل في ذات الوقت على التعاون مع الجميع للارتقاء المستمر بالرياضة المصرية".
وأضافت: "بخصوص ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن الشكوى الواردة من نادي بيراميدز، فإن ما تم من إجراءات في هذا الشأن هو مخاطبة وزارة الشباب والرياضة للجهة الإدارية المختصة الواقع في نطاقها نادي بيراميدز (مديرية الشباب والرياضة ببني سويف) بأن الوزارة ليست جهة اختصاص للبت في أي شكاوى خاصة بالشأن الإعلامي أو المشاجرات والمشاحنات التي قد تحدث بين اللاعبين والمدربين أثناء أو بعد مباريات كرة القدم".
واختتمت: "على النادي صاحب الشكوى اللجوء إلى الجهات المختصة سواء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو الاتحاد المصري لكرة القدم".