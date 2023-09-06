وزارة الشباب والرياضة المصرية توضح حقيقة طلبها التحقيق مع عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي

وردت وزارة الشباب والرياضة على هذه الأخبار في بيان رسمي، مؤكدة أنه لا أساس من الصحة لتلك الأقاويل.

وقالت وزارة الشباب في بيانها: "تؤكد وزارة الشباب والرياضة أنها تقف على مسافة واحدة من كل الهيئات والأندية الرياضية، وتعمل في ذات الوقت على التعاون مع الجميع للارتقاء المستمر بالرياضة المصرية".

وأضافت: "بخصوص ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن الشكوى الواردة من نادي بيراميدز، فإن ما تم من إجراءات في هذا الشأن هو مخاطبة وزارة الشباب والرياضة للجهة الإدارية المختصة الواقع في نطاقها نادي بيراميدز (مديرية الشباب والرياضة ببني سويف) بأن الوزارة ليست جهة اختصاص للبت في أي شكاوى خاصة بالشأن الإعلامي أو المشاجرات والمشاحنات التي قد تحدث بين اللاعبين والمدربين أثناء أو بعد مباريات كرة القدم".

واختتمت: "على النادي صاحب الشكوى اللجوء إلى الجهات المختصة سواء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو الاتحاد المصري لكرة القدم".