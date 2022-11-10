هالاند ضد مبابي في الملعب فقط.. اقتراحات غريبة من بيكيه لتطوير كرة القدم

قدم جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة المعتزل حديثا، بعض الاقتراحات لتطوير لعبة كرة القدم لتتماشى مع توجهات الشباب وتطور الألعاب والأمور الترفيهية الأخرى.

وأعلن جيرارد بيكيه اعتزال كرة القدم بشكل نهائي بعدما فقد مقعده كلاعب أساسي في الفريق.

وقال بيكيه في تصريحات إذاعية إنه من الضروري تغيير قواعد كرة القدم، وأهمها عدم لعب المباراة لمدة 90 دقيقة.

وأوضح: "عليك تقديم منتجات قصيرة ومسلية، 90 دقيقة تبدو طويلة بالنسبة لي، ومن الصعب جذب الشباب".

وواصل: "ليس عليك أن تلعب 90 دقيقة. بالنسبة لي 50-60 دقيقة كافية، لكن هذا كله من أجل الحقوق التلفزيونية".

واتفق بيكيه مع فلورنتينو بيريز حول ضرورة تدشين مسابقة دوري السوبر الأوروبي الذي سيضمن مواجهات كثيرة قوية بين أكبر أندية أوروبا، لكنه اختلف مع الطريقة التي قدم بها رئيس ريال مدريد المشروع.

وقال بيكيه: "أتفق مع المشروع، لكن طريقة طرحه لم تكن جيدة حينما ظهر بيريز في برنامج الشيرينغيتو. لقد أصابني بالصداع".

وبرشلونة من الأندية التي لا تزال تدعم مشروع دوري السوبر الأوروبي رفقة ريال مدريد ويوفنتوس.

وواصل بيكيه متحدثا عن تطوير كرة القدم: "مثلاً في الأشواط الإضافية، تخيل فكرة إزالة لاعب واحد من كل فريق في كل دقيقة تمر. تخيل مباراة بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، وفي النهاية يبقى في الملعب فقط مبابي وهالاند، من يسجل يفوز فريقه".

وتدرج بيكيه، الذي يبلغ حاليًّا من العمر 35 عامًا، في فئات برشلونة قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد، صيف العام 2004، ولعب معارًا من النادي الإنجليزي لريال سرقسطة موسم 2006/2007، قبل أن يعود لبرشلونة، صيف 2008.

وكان بيكيه أحد عناصر الجيل التاريخي لبرشلونة الذي نال السداسية التاريخية موسم 2008/2009، مع بيب غوارديولا، والخماسية موسم 2014/2015 مع لويس إنريكي.

وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن بيكيه شارك في 616 مباراة مع الفريق الأول لبرشلونة سجل فيها 53 هدفًا وصنع 15.

وكان من أبرز الإنجازات له مع الفريق الفوز بـ8 ألقاب في الدوري الإسباني و3 في دوري أبطال أوروبا، و3 في كأس العالم للأندية، و7 في كأس إسبانيا.