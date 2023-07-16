سر التحول البدني والعضلي لبيدري نجم برشلونة
كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن السر وراء التحول البدني الملحوظ لنجم خط وسط برشلونة، بيدري غونزاليس، حيث ظهر بكتلة عضلية واضحة في التدريبات الأخيرة استعدادا للموسم المقبل.
وظهر بيدري في الصور التي نشرها النادي عبر حساباته الرسمية في التدريبات، بتحول كبير في بنيته العضلية والجسدية، وهو ما جعل الجمهور يتساءل عن السر وراء هذا الأمر.
وأوضحت الصحيفة أن بيدري بدا عليه ضعف القوة الجسدية في موسمه الأول مع برشلونة، مشيرة إلى أن اللاعب الإسباني الشاب طوله 174 سم، وكان وزنه 64 كغم، حيث وضع الجهاز الطبي للفريق خطة له لتقوية التكوين العضلي والجسدي، تفاديا لكثرة الإصابات.
وأبرزت الصحيفة في تقريرها أن "بيدري نجح الفترة الماضية في تقوية عضلات الساق، وكسب 7 كيلوغرامات من العضلات، حتى أصبح وزنه الحالي 67 كيلوغراما، كما أن هناك خطة تالية للوصول بوزنه إلى 70 كغم".
وأوضح التقرير أن برشلونة لا يريد تجاوز هذا الوزن، حتى لا يؤثر التكوين العضلي لبيدري على أدائه المهاري، بسبب أسلوب لعبه المرتكز على المراوغة والسرعة، لذلك من الضروري أن يكون خفيفًا ولا يحمل جسده الكثير من الوزن".
كما أشارت الصحيفة إلى أن بيدري استغل الإجازة الماضية بشكل رائع، حيث استأجر فيلا في مدينة تينيرفي، بها صالة رياضية مجهزة وقام بعمل بدني وتمارين قوية، من أجل اكتساب كتلة عضلية تساعده في الالتحامات الثنائية مع لاعبي الفرق المنافسة.
ويستعد بيدري للمشاركة مع برشلونة في فترة التحضير للموسم الكروي الجديد، التي ستبدأ الأربعاء المقبل.
ويعد بيدري أحد أبرز لاعبي البلوغرانا خلال الموسمين الماضيين، وأسهم في عودته للألقاب خلال الموسم الماضي، من خلال التتويج بكأس السوبر الإسباني والدوري المحلي.