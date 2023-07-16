سر التحول البدني والعضلي لبيدري نجم برشلونة

وأوضحت الصحيفة أن بيدري بدا عليه ضعف القوة الجسدية في موسمه الأول مع برشلونة، مشيرة إلى أن اللاعب الإسباني الشاب طوله 174 سم، وكان وزنه 64 كغم، حيث وضع الجهاز الطبي للفريق خطة له لتقوية التكوين العضلي والجسدي، تفاديا لكثرة الإصابات.

وأبرزت الصحيفة في تقريرها أن "بيدري نجح الفترة الماضية في تقوية عضلات الساق، وكسب 7 كيلوغرامات من العضلات، حتى أصبح وزنه الحالي 67 كيلوغراما، كما أن هناك خطة تالية للوصول بوزنه إلى 70 كغم".

وأوضح التقرير أن برشلونة لا يريد تجاوز هذا الوزن، حتى لا يؤثر التكوين العضلي لبيدري على أدائه المهاري، بسبب أسلوب لعبه المرتكز على المراوغة والسرعة، لذلك من الضروري أن يكون خفيفًا ولا يحمل جسده الكثير من الوزن".