شهدت تدريبات ريال مديد خلال يوم الخميس، حادثة جديدة بطلها المدافع الألماني المثير لكل الجدل داخل الفريق الملكي، أنطونيو روديغر وذلك بتدخلاته القوية والعفوية مع زملائه.

ورغم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تدريبات ومباريات تطبيقية بين اللاعبين في الفريق الواحد، إلا أن روديغر تدخل بعنف خلال تدريبا الخميس مع زميله التركي أردا غولر ليسقطه أرضا.

وتدخل المدافع الألماني من الخلف على زميله غولر مما استوجب توقف اللعب لإسعاف النجم التركي الذي نهض واستكمل التدريبات.

ويواصل ريال مدريد تدريباته قبل ملاقاة غريمه برشلونة في جولة الفريقين التحضيرية في الولايات المتحدة وذلك فجر الأحد 4 أغسطس الجاري، وذلك ضمن استعدادات الفريقين لموسم 2024 ـ 2025، قبل ملاقاة تشيلسي بعد ذلك بثلاثة أيام.

وقبل حادثة التدخل مع أردا غوار، رحب أنطونيو روديغير، بزميله الجديد البرازيلي إندريك فيليبي على طريقته الخاصة، خلال تدريبات الفريق، يوم الاثنين.

ونشرت صحيفة "ماركا" مقطع فيديو للمدافع الألماني وهو يقوم ببعض الالتحامات القوية مع اللاعب البرازيلي، ويحفزه بقوة في التدريبات، وكأنها مواجهة رسمية، وليست مجرد تدريبات.

وأشارت الصحيفة إلى أن روديغير كان يصرخ في اللاعب البرازيلي، قائلا: "كن أقوى في الالتحامات الثنائية".

ويمتاز المدافع الألماني الذي انتقل إلى ريال مدريد قادما من تشيلسي في العام 2022، بطباعه المرحة والعفوية، بعيدا عن صلابته الدفاعية، كما يعرف عنه حفاظه على طقوسه في الاحتفالات أو خلال المباريات وافتخاره باعتناق الدين الإسلامي الحنيف.