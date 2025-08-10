وفاة مشجع خلال مباراة غلاسكو رينجرز ودندي في الدوري الإسكتلندي

كتب: نور الدين ميفراني

شهدت مباراة غلاسكو رينجرز ضد دندي، في أولى مباريات الدوري الإسكتلندي الممتاز هذا الموسم على ملعب إيبروكس، والتي انتهت بالتعادل 1-1، مأساةً على المدرجات مع انتشار تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بوقوع حالة طبية طارئة في مدرج بيل ستروث الرئيس خلال المباراة.

وتعرض أحد مشجعي غلاسكو رينجرز لحالة مرضية طارئة خلال المباراة، حسب ما أكده الضباط لصحيفة "صن" حول تلقيهم إشعارًا بالحالة، كما أكدوا الخبر المحزن بوفاة المشجع، ويتعلق الأمر برجل يبلغ من العمر 70 عامًا.

وقال متحدث باسم شرطة إسكتلندا: "أُبلغ الضباط بوفاة رجل يبلغ من العمر 70 عامًا خلال مباراة رينجرز ضد دندي على ملعب إيبروكس، يوم السبت 9 أغسطس 2025".

وأضاف المتحدث: "نُقل إلى المستشفى حيث توفي لاحقًا. وأقاربه على علم بالأمر".

كما أكدت الشرطة عدم وجود أي شبهة جنائية في الموضوع.

ونشر نادي غلاسكو رينجرز على مواقع التواصل الاجتماعي: "يشعر جميع أفراد نادي غلاسكو رينجرز بحزن عميق لسماع نبأ وفاة أحد مشجعينا خلال مباراة الأمس ضد دندي، ويتقدم النادي بخالص التعازي لعائلته وأصدقائه. سنقف إلى جانبه ونعبر عن دعمنا له في هذا الوقت العصيب والمؤلم".

كما عبّر نادي دندي المنافس عن تعازيه، وقال: "يشعر جميع أفراد نادي دندي لكرة القدم بحزن بالغ لسماع نبأ وفاة أحد مشجعي رينجرز خلال مباراتنا أمس في إيبروكس، ونتقدم بخالص التعازي لعائلة المشجع وأصدقائه في هذا الوقت العصيب".