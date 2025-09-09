هدية غاتوزو.. كيف استفادت المنتخبات العربية من خسارة إسرائيل ضد إيطاليا؟

في عالم كرة القدم، قد تحمل نتيجة مباراة واحدة في قارة معينة تداعيات بعيدة المدى تصل إلى قارات أخرى، وهذا بالضبط ما حدث في المواجهة المصيرية التي جمعت إيطاليا وإسرائيل ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

فوز إيطالي، كان هدفه الأساسي هو إنقاذ حظوظها في التأهل، تحول إلى خدمة جليلة وهدية غير مقصودة للمنتخبات العربية وللاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نفسه، ليجنبهم الدخول في مأزق سياسي ورياضي كبير.

أخبار ذات علاقة نجاح مذهل.. ماذا قدم غاتوزو في أول مباراتين مع منتخب إيطاليا؟

صداع سياسي في انتظار المونديال

قبل انطلاق المباراة، كانت الأوضاع في المجموعة تشير إلى تصدر النرويج، بينما تحتل إسرائيل المركز الثاني الذي يؤهل صاحبه لخوض ملحق التصفيات.

كانت فرصة المنتخب الإسرائيلي في الوصول للملحق ومن ثم التأهل للمونديال قائمة بقوة، وهو السيناريو الذي كان يمثل صداعًا كبيرًا في بين أوساط الجماهير العربية.

فتأهل إسرائيل كان سيزيد من احتمالية وقوعها في مواجهة مباشرة مع أحد المنتخبات العربية المتأهلة أو المرشحة للتأهل، مثل السعودية، مصر، المغرب، تونس، الجزائر، العراق أو الأردن.

أخبار ذات علاقة إسرائيل ضد إيطاليا.. غاتوزو يدخل في مشاجرة ساخنة (فيديو)

هذه المواجهات، إن حدثت، تتجاوز كونها مجرد مباراة في كرة القدم. فهي تحمل حساسية سياسية وشعبية بالغة، وتضع اللاعبين والاتحادات العربية تحت ضغط هائل.

التاريخ مليء بحالات رفض فيها رياضيون عرب مواجهة نظرائهم الإسرائيليين تضامنًا مع القضية الفلسطينية، وهو ما يؤدي غالبًا إلى عقوبات رياضية وانسحابات تخلق حرجًا بالغًا للدولة المنظمة وللفيفا، الذي يسعى دائمًا لإبعاد السياسة عن الرياضة.

أخبار ذات علاقة 90 دقيقة من نار.. ماذا قالت صحف إيطاليا بعد الفوز الجنوني على إسرائيل؟

"الجرينتا" الإيطالية تحسم الموقف

وهنا جاءت "هدية غاتوزو"، دخل المنتخب الإيطالي، بقيادة مدربه جينارو غاتوزو المعروف بروحه القتالية "الجرينتا"، المباراة وهو لا يرى أمامه سوى الفوز للحفاظ على آماله.

وبالفعل، تمكنت كتيبة "الآزوري" من خطف انتصار ثمين، رفعت به رصيدها لتنتزع المركز الثاني من إسرائيل وتدفع بها إلى المركز الثالث.

هذه النتيجة لم تكن مجرد ثلاث نقاط لإيطاليا، بل كانت بمثابة نهاية شبه مؤكدة لحلم إسرائيل في الوصول إلى كأس العالم.

أخبار ذات علاقة جماهير منتخب إيطاليا تدير ظهرها للملعب أثناء عزف النشيد الوطني لإسرائيل (صور)

بهذا الفوز، أزاحت إيطاليا، دون قصد، حجر عثرة من طريق المنتخبات العربية والفيفا. لقد تبخر السيناريو الأكثر تعقيدًا، وتنفست الأوساط الرياضية العربية الصعداء.

فوز إيطاليا جنب الجميع الدخول في جدل سياسي ورياضي كانوا في غنى عنه، وأكد كيف يمكن لكرة القدم أن تكون ساحة لأحداث تتجاوز أبعادها المستطيل الأخضر، حيث قدمت كتيبة غاتوزو خدمة للعالم العربي أكبر من مجرد قرب تأهلها للملحق الأوروبي.