هل سخر رونالدو من تتويج ميسي بالكرة الذهبية؟ (صورة)
أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الكثير من الجدل، بشأن تعليقه على تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه.
وتوج النجم ليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين وإنتر ميامي الأمريكي بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه ليحطم رقمه القياسي السابق بتحقيقها 7 مرات.
وسبق لميسي الفوز بالكرة الذهبية في سبع نسخ بأعوام: 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021.
ولا يقترب من رصيد ميسي على مدار تاريخ "الكرة الذهبية" سوى اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف النصر السعودي، والذي توج بها 5 مرات سابقة.
واتهم عدد من متابعي مواقع التواصل رونالدو بالسخرية من ميسي، بعد تعليقه على حديث الصحفي "توماس رونسيرو" عبر حساب صحيفة (AS) في موقع إنستغرام.
وقال رونسيرو في نبرة سخرية: "مرحبا أيها الأصدقاء، ما عرفه الجميع حدث. أعطوا الكرة الذهبية مرة أخرى لميسي... تهانينا ليو، تهانينا يا بطل".
وأضاف مستهزئًا: "لقد ذهب ميسي للاعتزال في ميامي، لكنه كان يبدو بالفعل وكأنه اعتزل في باريس سان جيرمان للتحضير لكأس العالم، لقد فاز بكأس العالم، نعم، حسنًا، ولكن بـ 6 ركلات جزاء".
وتابع: "كأس العالم كانت قبل 10 أشهر، ونحن في نوفمبر، ميسي لديه ثماني كرات ذهبية ولكن هو يستحق خمس كرات ذهبية، لديه كرة ذهبية من إنييستا/تشافي، وليفاندوفسكي الذي فاز بـ 6 ألقاب في موسم واحد، وهالاند الذي كان هداف كل شيء.
وعلق رونالدو نجم النصر ومنتخب البرتغال، بإيماءات ضحك مع وضع إعجاب على الفيديو، ليتساءل المتابعون ماذا يقصد؟، السخرية من فوز ميسي بجائزة الكرة الذهبية؟.
يذكر أن ميسي تحدث أمس عقب حفل تتويجه، عن سباقه مع رونالدو ومنافستهم سويًا على "البالون دور" قائلا: "كانت منافسة ملحمية بين قوسين. رياضيًا كانت جميلة جدًا وأعتقد أننا كنا نستفيد من بعضنا البعض لأن كلانا تنافسيّان للغاية وهو أيضاً يرغب دائمًا في الفوز على الكل وفي كل شيء".
وأضاف: "أعتقد أنها كانت فترة جميلة جدًّا بالنسبة لنا ولأولئك الذين يحبون كرة القدم بشكل عام. ما قمنا به طوال هذا الوقت يستحق التقدير للغاية لأنه كما يقال من السهل الوصول للقمة ولكن الصعب هو البقاء والثبات".
وتابع: "نحن بقينا في القمة لمدة عشرة أو خمسة عشر عامًا لست متأكدًا من الرقم وكان أمرًا صعبًا جدًّا، كان من الصعب جدًّا الاستمرار على هذا المستوى، وأعتقد أنه كان شيئًا رائعًا وذكرى جميلة للجميع الذين يستمتعون بكرة القدم".