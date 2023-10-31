هل سخر رونالدو من تتويج ميسي بالكرة الذهبية؟ (صورة)

واتهم عدد من متابعي مواقع التواصل رونالدو بالسخرية من ميسي، بعد تعليقه على حديث الصحفي "توماس رونسيرو" عبر حساب صحيفة (AS) في موقع إنستغرام.

وقال رونسيرو في نبرة سخرية: "مرحبا أيها الأصدقاء، ما عرفه الجميع حدث. أعطوا الكرة الذهبية مرة أخرى لميسي... تهانينا ليو، تهانينا يا بطل".

وأضاف مستهزئًا: "لقد ذهب ميسي للاعتزال في ميامي، لكنه كان يبدو بالفعل وكأنه اعتزل في باريس سان جيرمان للتحضير لكأس العالم، لقد فاز بكأس العالم، نعم، حسنًا، ولكن بـ 6 ركلات جزاء".

وتابع: "كأس العالم كانت قبل 10 أشهر، ونحن في نوفمبر، ميسي لديه ثماني كرات ذهبية ولكن هو يستحق خمس كرات ذهبية، لديه كرة ذهبية من إنييستا/تشافي، وليفاندوفسكي الذي فاز بـ 6 ألقاب في موسم واحد، وهالاند الذي كان هداف كل شيء.

وعلق رونالدو نجم النصر ومنتخب البرتغال، بإيماءات ضحك مع وضع إعجاب على الفيديو، ليتساءل المتابعون ماذا يقصد؟، السخرية من فوز ميسي بجائزة الكرة الذهبية؟.