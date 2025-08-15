صداقتنا لن تتأثر.. نجم الأهلي يواجه مصطفى شوبير بسبب والده

شهدت أروقة الأهلي المصري مواجهة بين أحمد عبد القادر جناح أيسر الفريق ومصطفى شوبير حارس المرمى بسبب التصريحات الصادرة عن والد الأخير.

وأطلق الإعلامي أحمد شوبير قائد وحارس الأهلي الأسبق تصريحات نارية بشأن أحمد عبد القادر، وتهديده بالشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد القلعة الحمراء.

أخبار ذات علاقة 5 إشارات تنذر بنسخة مرعبة من الأهلي المصري

ويرتبط عبد القادر بصداقة قوية مع مصطفى نجل أحمد شوبير منذ أن لعبا سوياً في قطاع الناشئين وبعد تصعيدهما للفريق الأول.

وقال مصدر مطلع داخل الأهلي لـ"إرم نيوز" إن عبد القادر تواصل مع مصطفى شوبير بعد تصريحات والد الأخير موضحاً أن الحديث بين الثنائي جاء في إطار ودي خالص.

وأشار إلى أن عبد القادر أكد اعتزازه بصداقته بمصطفى شوبير وطلب من الأخير عدم خلط الأمور بين علاقتهما وأي ردود تصدر عن عبد القادر عبر مواقع التواصل الاجتماعي رداً على تصريحات شوبير الأب.

أخبار ذات علاقة شوبير يهاجم طارق سليمان: الأخطاء حدثت أثناء وجودك (فيديو)

وأكد المصدر أن مصطفى شوبير يسعى للصلح بين والده وعبد القادر وحل الخلاف بينهما.

أخبار ذات علاقة بعد تصريحاته النارية.. هل ألغى الخطيب حلقة والد زيزو مع شوبير؟

وينتهي عقد عبد القادر مع الأهلي في شهر يونيو المقبل، ورفض اللاعب تجديد عقده أو الرحيل إلى سيراميكا كليوباترا وهو ما دفع النادي لتجميده.