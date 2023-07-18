تقرير: برشلونة يستهدف ضم هاري كين في 2024

كشفت صحيفة "ذا أثليتك" البريطانية، أن نادي برشلونة يخطط للتعاقد مع هاري كين، نجم توتنهام الإنجليزي، في ميركاتو عام 2024، حيث سيصبح اللاعب حرًا.

وينتهي تعاقد كين مع توتنهام، بنهاية الموسم المقبل، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن برشلونة دخل الصراع من أجل ضم كين، ولكن في صيف 2024، إذا لم يجدد اللاعب الإنجليزي عقده.