تقرير: برشلونة يستهدف ضم هاري كين في 2024
كشفت صحيفة "ذا أثليتك" البريطانية، أن نادي برشلونة يخطط للتعاقد مع هاري كين، نجم توتنهام الإنجليزي، في ميركاتو عام 2024، حيث سيصبح اللاعب حرًا.
وينتهي تعاقد كين مع توتنهام، بنهاية الموسم المقبل، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل.
وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن برشلونة دخل الصراع من أجل ضم كين، ولكن في صيف 2024، إذا لم يجدد اللاعب الإنجليزي عقده.
وأشارت إلى أنه في حالة لم يوقع هاري كين عقدًا جديدًا، يمكنه التوصل لاتفاق رسمي مع برشلونة في يناير المقبل، قبل 6 أشهر على نهاية الموسم.
وأوضحت أن "برشلونة في الميركاتو الحالي غير قادر على ضم كين؛ بسبب المشاكل المادية التي يعاني منها النادي الإسباني، بالإضافة إلى تواجد الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الهجوم".
وسعى بايرن ميونخ ومن قبله ريال مدريد وباريس سان جيرمان، لضم كين هذا الصيف، لكن مطالب توتنهام المالية وقفت أمام الصفقة.
وخاض كين 435 مباراة بقميص توتنهام، وسجل 280 هدفًا وصنع 64 آخرين.