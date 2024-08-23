اكتسح باريس سان جيرمان، بطل فرنسا في المواسم الثلاثة الماضية، ضيفه مونبيلييه بسداسية كاملة في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الفرنسي الممتاز اليوم الجمة.

وعلى ملعب حديقة الأمراء في باريس، فرض فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي سيطرة تامة على مونبيلييه الذي بدا فاقدا لأية فرصة في الصمود في وجه القوة الهجومية الضاربة لحامل اللقب.

وفي المباراة الثانية، دون قائده وهدافه التاريخي كيليان مبابي المنتقل لريال مدريد، واصل باريس سان جيرمان عروضه اللافتة ونجح في تسجيل سداسية كاملة بعد أن كان فاز برباعية مقابل هدف على لوهافر في الجولة الافتتاحية الأسبوع الماضي.

وبعد أربع دقائق على انطلاق المباراة نجح الدولي برادلي باركولا في التقدم مبكرا للبي آس جي، قبل أن يضيف زميله الإسباني ماركو أسنسيو الهدف الثاني في الدقيقة 24.

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وفي الشوط الثاني، عاد باكولا ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة الثالثة بعد الخمسين، قبل أن ينال المغربي أشرف حكيمي نصيبه من الأهداف بتسجيل الهدف الرابع بعد ذلك بخمس دقائق.

وسجل الفرنسي وارن زائير إيمري الهدف الخامس في الدقيقة 60 قبل أن يختتم لي كانغ إين مهرجان الأهداف في الدقيقة 82.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين، مسجلا 10 أهداف كاملة في مباراتين.