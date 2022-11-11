نتائج قرعة دور الـ16 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

وليفربول أكثر نادٍ تتويجا بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية برصيد 9 ألقاب بينها لقب النسخة الأخيرة، مقابل 8 ألقاب لمانشستر سيتي، و5 ألقاب لكل من مانشستر يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا، و4 ألقاب لتوتنهام ونوتنغهام فورست.