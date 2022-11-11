نتائج قرعة دور الـ16 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
أسفرت قرعة الدور الرابع من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية عن مواجهة وقمة قوية ستجمع مانشستر سيتي بحامل اللقب ليفربول، فيما يواجه مانشستر يونايتد فريق بيرنلي ونيوكاسل يونايتد يستضيف بورنموث.
وفيما يلي نتائج قرعة الدور الرابع في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية:
مانشستر سيتي VS ليفربول.
ولفرهامبتون VS جيلينغهام.
مانشستر يونايتد VS بيرنلي.
ساوثهامبتون VS لينكون.
بلاكبورن VS نوتنغهام فوريست.
شارلتون VS برايتون.
نيوكاسل يونايتد VS بورنموث.
إم ك دونس VS ليستر سيتي.
وكان مانشستر يونايتد آخر المتأهلين إلى دور الـ16 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد تغلبه 4/2 على أستون فيلا.
وليفربول أكثر نادٍ تتويجا بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية برصيد 9 ألقاب بينها لقب النسخة الأخيرة، مقابل 8 ألقاب لمانشستر سيتي، و5 ألقاب لكل من مانشستر يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا، و4 ألقاب لتوتنهام ونوتنغهام فورست.