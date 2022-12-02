هل تآمرت إسبانيا على ألمانيا أمام اليابان؟

وفي مرحلة ما، ضمنت اليابان وكوستاريكا التأهل مع انهيار ألمانيا وإسبانيا، وذلك عندما حولت كوستاريكا تأخرها بهدف إلى تقدم 2-1، لكنها انهارت في وقت متأخر لتتلقى ثلاثة أهداف متتالية.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن فوز المنتخب الوطني كان كافيا لاستمرارها في البطولة لو خسرت اليابان أمام إسبانيا أو تعادلت.

ومع ذلك انتزعت اليابان الفوز 2-1 لتحتل صدارة المجموعة الخامسة، ما أخرج ألمانيا من المنافسة وجعل إسبانيا تستقر في المركز الثاني.

ومع ذلك، لن تشعر إسبانيا بقلق كبير، حيث يبدو أنه تم منحهم طريقًا أسهل للوصول إلى نهائي كأس العالم.

وتردد الجماهير نظرية مؤامرة جامحة قد تكون متعمدة، حيث تلتقي إسبانيا مع المغرب في دور الستة عشر بدلا من كرواتيا وصيفة بطل 2018 ومن المحتمل أن تواجه البرتغال في دور الثمانية، كما سيتجنب الإسبان منتخب البرازيل حتى المباراة النهائية المحتملة.