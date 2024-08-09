خطف نادي اتحاد خنشلة الجزائري، عاشر الدوري الجزائري لموسم 2023 ـ 2024 الأضواء من كبار الكرة الجزائرية بعدما فرض هيمنته بشكل تام على سوق انتقالات اللاعبين خلال الفترة الصيفية استعدادا للموسم المقبل.

وأبرم اتحاد خنشلة خلال الأسبوع الماضي على 10 تعاقدات جديدة بالتمام والكمال بينما جدد عقود نحو 4 من لاعبيه ليعلن عن نواياه في لعب الأدوار الأولى في الدوري الجزائري بحسب أغلب الملاحظين.

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وأعلن الاتحاد الذي أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر برصيد 39 نقطة، التعاقد مع 10 لاعبين جدد وهم لاعب خط الوسط خالـد ناش قادمـا من نادي جدة السعودي ومحمد إسـلام باكير قادمـا من نادي شباب بلوزداد، فضلا عن

الظهير الأيسر الإيفواري " غباي مويز " قادما من نادي أف سي صول الإيفواري.

كما ضم الاتحاد، الذي تأسس في العام 1943، ولم يفز بأي لقب محلي مع الظهيـر الأيمـن أيمن الشـعراوي قادمـا من الإتحاد الرياضي السـوفي والمهاجـم الكونغـولي "برينـس إيبارا " بعد تجربة في الـدوري الفيتنامي . وضم الاتحاد المهاجـم الجزائري جاوشي حـميـد ولاعب خط الوسط عيبـود سميـر من نادي مضر السعودي وزناسني حمـيدة من جمعية أولمبي الشلـف.

وبدوره انتقل الحارس أسامة ليتـيم إلى اتحاد خنشلة بعد تجربة مع نادي مولودية الجزائر انتهت بفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، فيما كان الفريق ضم أيضا محمد رضا بومشرة من شبيبة القبائل ليبلغ عدد لاعبيه الجدد 10 لاعبين.

وكانت إدارة إتحاد خنـشـلة جددت عقد المدافعين المحـوريين عبد الحفـيظ حقاص ونبيل سعدو.

يشار إلى أن الاتحاد تعاقد مع طاقم تدريبي تونسي يقوده حاتـم الميســاوي المدرب المساعد السابق لمنتخب نسور قرطاج، فضلا عن مدرب الحراس رامي عباسي وأخصائي اللياقة محمد سومر.

ويستهل اتحاد خنشلة موسم 2024 ـ 2025 في الدوري الجزائري بملاقاة شباب بلوزداد يوم 14 سبتمبر المقبل.