الشباب السعودي يقدم عرضا للبرازيلي دوغلاس كوتينهو
كشف موقع "ge.globo"، البرازيلى اهتمام نادي الشباب السعودي بدوغلاس كوتينهو لاعب نادي لوندرينا البرازيلي خلال الموسم المقبل.
وقال الموقع إن كوتينهو تلقى عدة عروض من فرونتال كاواساكي من اليابان، وعدة فرق أخرى في البرازيل ودول أخرى، بالإضافة لعرض الشباب السعودي، واللاعب لم يقرر بعد وجهته القادمة في 2023.
ويلعب دوغلاس كوتينهو البالغ من العمر 28 عاما، في مركز الهجوم وانضم إلى نادي لوندرينا البرازيلي في يناير الماضي 2022 قادما من فيلا نوفا البرازيلي.
وسبق للمهاجم البرازيلي اللعب للعديد من الأندية مثل أتلتيكو باراناينسي، كروزيرو (إعارة)، سبورتينغ براغا (إعارة)، سييارا (إعارة)، فورتاليزا (إعارة)، الفجيرة الإماراتي (إعارة).
ولعب كوتينهو هذا الموسم مع لوندرينا 12 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف ولم يصنع أي هدف.
والجدير بالذكر أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلنت رفض شكوى نادي الشباب المقدمة ضد الاتحاد ولاعبه أحمد شراحيلي والوسيط عبدالله الخليفة.
ويتصدر نادي الشباب جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطه، وخلفه النصر برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد صاحب المركز الثالث، يليهما الهلال بـ17 نقطة في المركز الرابع.