الشباب السعودي يقدم عرضا للبرازيلي دوغلاس كوتينهو

ويلعب دوغلاس كوتينهو البالغ من العمر 28 عاما، في مركز الهجوم وانضم إلى نادي لوندرينا البرازيلي في يناير الماضي 2022 قادما من فيلا نوفا البرازيلي.

وسبق للمهاجم البرازيلي اللعب للعديد من الأندية مثل أتلتيكو باراناينسي، كروزيرو (إعارة)، سبورتينغ براغا (إعارة)، سييارا (إعارة)، فورتاليزا (إعارة)، الفجيرة الإماراتي (إعارة).