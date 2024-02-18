الزمالك يبدأ خطوات شطب عضوية مرتضى منصور
استقر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري على إحالة مرتضى منصور رئيس النادي السابق إلى التحقيق الداخلي، تمهيدًا لشطب عضويته بعد الإساءة للنادي، ولمجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب.
ووصف "مرتضى" أعضاء مجلس إدارة الزمالك الحالي برئاسة حسين لبيب بأنهم "عصابة" خطفت النادي وتديره حاليًا.
وقال مصدر داخل مجلس إدارة الزمالك إن الشؤون القانونية في النادي ستقوم بإرسال خطاب رسمي بـ"علم الوصول" إلى مرتضى منصور، تخطره فيه بضرورة الحضور إلى جلسة تحقيق بسبب ما أسماها "تجاوزًا ضد مجلس الإدارة".
وأضاف: "سيتم التحقيق مع مرتضى حال حضوره، وفي حالة عدم حضوره سيتم عرض أمره على الجمعية العمومية للنادي، لاتخاذ قرار بشطب عضويته".
وبالنسبة لعضوية ابنيْه أحمد وأمير، قال المصدر: "من الورد أيضًا شطب عضويتهما مع آخرين كانوا يعملون مع المجلس السابق، وذلك حال ثبوت وجود مخالفات مالية أو إدارية".
وكانت المحكمة قد قبلت طعن "مرتضى" ضد الحكم عليه الحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه، بعد تصالحه مع السيدة لمياء خيري موظفة الجهاز المركزي للمحاسبات، وإنهاء كافة الخلافات بينه وبينها.
وتصالح "مرتضى" أمام النيابة مع لمياء خيري، في قضية السب والقذف التي أقامتها الأخيرة ضد رئيس نادي الزمالك السابق، وبموجبه صدر حكم بحبسه 6 أشهر مع الغرامة.