الزمالك يبدأ خطوات شطب عضوية مرتضى منصور

ووصف "مرتضى" أعضاء مجلس إدارة الزمالك الحالي برئاسة حسين لبيب بأنهم "عصابة" خطفت النادي وتديره حاليًا.

وقال مصدر داخل مجلس إدارة الزمالك إن الشؤون القانونية في النادي ستقوم بإرسال خطاب رسمي بـ"علم الوصول" إلى مرتضى منصور، تخطره فيه بضرورة الحضور إلى جلسة تحقيق بسبب ما أسماها "تجاوزًا ضد مجلس الإدارة".

وأضاف: "سيتم التحقيق مع مرتضى حال حضوره، وفي حالة عدم حضوره سيتم عرض أمره على الجمعية العمومية للنادي، لاتخاذ قرار بشطب عضويته".

وبالنسبة لعضوية ابنيْه أحمد وأمير، قال المصدر: "من الورد أيضًا شطب عضويتهما مع آخرين كانوا يعملون مع المجلس السابق، وذلك حال ثبوت وجود مخالفات مالية أو إدارية".