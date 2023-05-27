شاهد حسرة لاعبي بروسيا دورتموند وفرحة نجوم بايرن ميونخ بعد حسم لقب الدوري الألماني (فيديو)

وأنهى بايرن الموسم في الصدارة بفارق الأهداف فقط عن دورتموند بعد تعادلهما بالنقاط (71) فحرم الأخير من لقب أول في البوندسليغا منذ العام 2012.

وبدا اللقب في طريقه إلى دورتموند بعد أن عادل كولن قبل 10 دقائق من نهاية المباراة أمام بايرن، لكن موسيالا سجل هدف الفوز في الدقيقة 89 وسط احتفالات جنونية.

ولم يأت التتويج لأن بايرن ميونخ فاز بحسب، وإنما لأن بروسيا دورتموند سقط على أرضه ووسط جماهيره في نفس التوقيت بالتعادل مع ماينز 2-2.