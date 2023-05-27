شاهد حسرة لاعبي بروسيا دورتموند وفرحة نجوم بايرن ميونخ بعد حسم لقب الدوري الألماني (فيديو)
انتزع بايرن ميونخ يوم السبت لقبه الحادي عشر تواليًا في الدوري الألماني لكرة القدم حارمًا بوروسيا دورتموند من إنهاء هيمنته المطلقة، بفوزه المثير على مضيفه كولن 2-1 بهدف قاتل لجمال موسيالا، مستفيدا من تعادل غريمه على أرضه أمام ماينز 2-2 في المرحلة 34 الأخيرة.
وأنهى بايرن الموسم في الصدارة بفارق الأهداف فقط عن دورتموند بعد تعادلهما بالنقاط (71) فحرم الأخير من لقب أول في البوندسليغا منذ العام 2012.
وبدا اللقب في طريقه إلى دورتموند بعد أن عادل كولن قبل 10 دقائق من نهاية المباراة أمام بايرن، لكن موسيالا سجل هدف الفوز في الدقيقة 89 وسط احتفالات جنونية.
ولم يأت التتويج لأن بايرن ميونخ فاز بحسب، وإنما لأن بروسيا دورتموند سقط على أرضه ووسط جماهيره في نفس التوقيت بالتعادل مع ماينز 2-2.
وعقب المباراة جلس لاعبو بروسيا دورتموند على أرضية ملعب سيجنال إدونا بارك، والحسرة تملأ وجوههم.
وحاول الجهاز الفني للفريق الألماني مواساة لاعبيه، إلا أن الوجوم ساد على اللاعبين والجماهير، ودخل بعض اللاعبين في نوبة بكاء.
وعلى الجانب الآخر احتفل لاعبو بايرن ميونخ مع جماهيرهم باللقب رقم 11 على التوالي، بعد الفوز به في سيناريو درامي.