لماذا عيّن منتخب سويسرا حارسا شخصيا لأليشا ليمان؟

ظهرت أليشا ليمان، نجمة يوفنتوس ومنتخب سويسرا، في بطولة يورو السيدات الحالية بصفتها "أشهر لاعبة في الفريق"، رغم مشاركتها المحدودة داخل الملعب، ما دفع الاتحاد السويسري لتوفير حارسة شخصية لها؛ بسبب تزايد الاهتمام الجماهيري والإعلامي.

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ليمان الملقبة بـ"أجمل لاعبة في العالم"، وتبلغ من العمر 26 عامًا وتملك 60 مباراة دولية، لم تشارك سوى 9 دقائق فقط في البطولة حتى الآن، وجاءت مشاركتها الوحيدة أمام فنلندا.

ورغم استبعادها من التشكيلة الأساسية لمواجهة إسبانيا المرتقبة في ربع النهائي مساء الجمعة، فإنها تظل اللاعبة الأكثر شهرة في المنتخب السويسري بفضل قاعدة جماهيرية ضخمة تجاوزت 17 مليون متابع على إنستغرام.

إجراءات أمنية إضافية

الاتحاد السويسري أعلن اتخاذ إجراءات لحمايتها خلال الأدوار الإقصائية.

وقال سفين ميكوس، المتحدث باسم المنتخب النسائي، لصحيفة "أفتونبلادت" السويدية: "نحن نضع سلامة اللاعبات على رأس أولوياتنا في جميع الملاعب.

وأضاف: "يتم تنسيق هذا مع يويفا خلال البطولة، كما يكون رئيس أمننا حاضرًا باستمرار. وبسبب شهرة أليشا، يرافقها أحيانًا لمسافة أبعد بعد المباريات عندما تقترب من الجماهير".

كما كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن رجلاً يرتدي بدلة رسمية يظهر باستمرار بجوار ليمان بعد التدريبات والمباريات، ويتولى مهمة منع الزحام حولها من المعجبين الباحثين عن صور وتواقيع.

إطلالات خارج الملعب تثير الجدل

رغم عدم اعتمادها أساسيًا، شاركت ليمان متابعيها صورا ومقاطع من يومياتها في البطولة، بما في ذلك جولات سياحية بصحبة زميلاتها.

إحدى الصور الأخيرة أظهرتها بملابس غير رياضية أثارت تفاعلًا كبيرًا، لكنها أيضًا سلطت الضوء على انتقادات تطالها أخيرًا، خاصة بعد نشر حساب يويفا خبر تأهل سويسرا لربع النهائي باستخدام صورة لها، ما دفع بعض المتابعين للتساؤل: "ألم يكن هناك من تستحق الظهور أكثر؟".

مستقبل غامض مع يوفنتوس بعد انفصالها عن دوغلاس لويز

انضمت ليمان إلى يوفنتوس الصيف الماضي قادمة من أستون فيلا، بعد أيام قليلة من انتقال شريكها السابق، البرازيلي دوغلاس لويز، إلى الفريق الإيطالي بصفقة بلغت 42.4 مليون جنيه إسترليني.

لكن تقارير صحفية، أبرزها من "لا غازيتا ديلو سبورت"، أكدت أن الثنائي انفصل أخيرًا، ويبدو أن مستقبلهما مع النادي سيسير في اتجاهين مختلفين.

ورغم ضعف مشاركاتها هذا الموسم، خاصة مع تعرضها لإصابات متكررة، فإن عقدها مع يوفنتوس يمتد حتى عام 2027، ما يرجح استمرارها مع الفريق في المرحلة المقبلة.

رقص مثير للجدل رغم 37 دقيقة فقط

مشاركة ليمان المحدودة لم تمنعها من تصدر الاحتفالات الصاخبة بلقب الدوري الإيطالي للسيدات هذا العام، رغم أنها خاضت 37 دقيقة فقط طوال الموسم.

وظهرت في مقاطع وهي ترقص في مقدمة الفريق، الأمر الذي أثار انتقادات من بعض الجماهير التي رأت أنها لم تسهم فعليًا في التتويج، خاصة أنها لم تلعب سوى 8 دقائق في مباراة الحسم أمام ميلان، وهي أول مشاركة لها منذ فبراير الماضي.

اللاعبة السويسرية لم تخض أي مباراة كاملة منذ نوفمبر، ما يثير تساؤلات حول دورها الحقيقي داخل الفريق، ومدى تأثره بصورة لاعبة اشتهرت خارج الملعب أكثر من داخله.