موقف مبابي من مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو

كشفت تقارير صحفية عن وجود قلق لدى الجهاز الفني لريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي بشأن الإصابة التي تعرَّض لها كيليان مبابي، نجم الفريق، حيث طلب التغيير في مواجهة ديبورتيفو ألافيس.

والتقى الفريقان في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، أمس الثلاثاء.

وحقق ريال مدريد فوزًا صعبًا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولكن ما أثار القلق هو خروج مبابي بعد شعوره ببعض الانزعاج في ساقه.

وقال أنشيلوتي في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "مبابي بخير، يعاني بعض الحِمل الزائد، لقد طلب مني التغيير، هو يؤدي بشكل جيد للغاية".

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بينما ذكرت صحيفة "ريليفو"، إن "مبابي خرج من المباراة بين ريال مدريد وألافيس بسبب انزعاجات في الساق، ورغم أن الأمر بدا غير خطير، فإن المهاجم الفرنسي يعاني آلامًا في عضلة الفخذ اليسرى، وسيخضع لفحوصات في الساعات المقبلة. عندما يحصل الفريق على راحة، أو يوم الخميس سيتحدث مع الأطباء حول مدى إصابته، مع اقتراب ديربي مدريد بعد أربعة أيام، وفي الوقت الحالي، لا يمكن تأكيد حضوره في المباراة ضد أتلتيكو".

وأضاف التقرير: "رغم أن الفحوصات لم تحدد مدى الإصابة بعد، لكنَّ هناك تشاؤمًا من النادي بشأن مشاركته في الديربي".

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وفي الدقيقة الـ80، غادر مبابي الملعب ليحل محله أردا غولر، حيث خرج سريعًا، وهو ينظر إلى الأسفل وبدا جديًّا، وعند وصوله إلى منطقة مقاعد البدلاء، أمسك بفخذه وأبلغ مدربه أن هناك شيئًا غير صحيح.

ويحتل ريال مدريد، الذي لم يخسر في تسع مباريات بجميع المسابقات منذ بداية الموسم، المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة متأخرًا بنقطة واحدة عن برشلونة المتصدر الذي لعب مباراة أقل، وسيستضيف خيتافي صاحب المركز قبل الأخير اليوم الأربعاء.