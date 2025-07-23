مبابي وحكيمي يظهران على يخت رفقة فتيات مجهولات (صور)

كتب: نور الدين ميفراني

استغل الفرنسي كليان مبابي، نجم ريال مدريد، عطلته السنوية للقاء صديقه وزميله السابق الدولي المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان.

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وجمعت الثنائي صداقة قوية حين لعبا معًا في باريس سان جيرمان، وزار النجم الفرنسي المغرب عدة مرات رفقة صديقه الدولي المغربي.

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ويقضي الثنائي حاليا فترة راحة في جزيرة بالومينوس في بورتوريكو رفقة مجموعة من الأصدقاء المشتركين. ونُشرت عدة صور تجمعهما على متن يخت ويمارسان رياضة الدراجات المائية وبرفقتهما فتيات مجهولات، وإيثان مبابي شقيق مهاجم ريال مدريد.

وكان الثنائي كليان مبابي وأشرف حكيمي حاضران في حفل مغني الراب البورتوريكي باد بوني.

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وشارك مبابي وحكيمي في كأس العالم للأندية، وتواجها في نصف النهائي، إذ فاز الدولي المغربي رفقة باريس سان جيرمان على زميله وصديقه كليان مبابي مهاجم ريال مدريد بنتيجة عريضة 4-0.

وخسر باريس سان جيرمان النهائي أمام تشيلسي 3-0.

وفيما يلي الصور التي تم التقاطها للثنائي مع فتيات مجهولات: