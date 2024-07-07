بعد تقارير استقالته.. أحدث ظهور للؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد السعودي (صورة)

كشف الإعلامي الرياضي، منار شاهين، عن أحدث ظهور للؤي ناظر، بعد الأنباء المتداولة بشأن تقديم استقالته من رئاسة نادي الاتحاد السعودي.

وشهدت الساعات الماضية، خروج أنباء تشير إلى أن لؤي ناظر قدم استقالته، بسبب اختلافات في قرارات التعاقدات، وذلك بعد فترة قليلة من توليه المهمة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن وزارة الرياضة السعودية لم تصلها حتى الآن استقالة لؤي ناظر، بحسب ما أشارت إليه التقارير الأخيرة.

بدوره نشر الإعلامي منار شاهين عبر حسابه على منصة "إكس"، صورة حديثه له مع لؤي ناظر، وعلق عليها، قائلًا: "لؤي ناظر قبل قليل: أنا أحتاج الاتحاد"، دون توضيح أي شيء آخر يخص استقالته من منصبه.

وكان لؤي ناظر فاز برئاسة اتحاد جدة بالتزكية، وخرج بعدها بمجموعة تصريحات وعد خلالها الجماهير، بتحقيق العديد من الإنجازات.

وذكرت تقارير أخيرا أن تدخلات كريم بنزيما، نجم الفريق، في اختيار المدرب الجديد للنادي أغضبت لؤي ناظر، ورامون بلانيس، المدير الرياضي للنادي.

وفي وقت كان فيه الاتحاد قريبا من إعلان تعاقده مع مدرب ميلان السابق ستيفانو بيولي، طُرح اسم الفرنسي كريستوف غالتييه المقرب من بنزيما أخيرا، لتولي المهمة.

وسبق أن أكد لؤي ناظر أن المدرب السابق غاياردو طلب الاستغناء عن بنزيما، لكن الإدارة أخبرته بأن الأمر غير ممكن بسبب كونه أحد الأعمدة الرئيسة لبرنامج الاستقطاب، الذي يشمل عددا من النجوم العالميين الكبار.

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واكتفى قائد ريال مدريد السابق بتسجيل 9 أهداف في 21 مباراة على مستوى دوري روشن للمحترفين بالموسم الماضي، كما صنع 7 أهداف.

وأنهى الاتحاد الدوري محتلا المركز الخامس، وفشل في حجز أي مقعد بالبطولات الآسيوية في الموسم المقبل، وكذلك الأمر بالنسبة لكأس السوبر السعودي.