الجميع يرفض.. رد صارم على عودة إمام عاشور لنادي الزمالك (فيديو)

كشف محمد عبد المنصف، أسطورة حراسة مرمى نادي الزمالك، عن موقف إدارة النادي الأبيض والجهاز الفني فكرة عودة إمام عاشور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للقلعة البيضاء.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن إدارة الزمالك تواصلت مع عاشور لحثه على عدم تجديد عقده مع الأهلي، تمهيداً لعودته إلى الفريق.

وتألق إمام عاشور بقميص الزمالك، قبل أن ينطلق منه إلى ميتلاند الدنماركي في فترة احتراف قصيرة، ثم يعود إلى الدوري المصري عبر بوابة الأهلي، حيث أصبح أحد أبرز نجوم الفريق.

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رفض جماعي

قال عبد المنصف في تصريحات تليفزيونية: "وجود إمام عاشور في الزمالك سيعمل طفرة، لكن لا يوجد أي تفكير في التعاقد معه حالياً".

وأشار منصف إلى أن النادي لن يتجاوز سقف الرواتب المحدد من أجل ضم اللاعب.

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وأوضح عبد المنصف أن جماهير الزمالك قد ترحب بعودة عاشور، لكن الرفض يأتي من جانب الإدارة والجهاز الفني، قائلاً: "الجميع يقول لا.. اللاعب غير موجود في الحسابات حالياً".

ويبدو أن الزمالك يفضل التركيز على خيارات أخرى ضمن سياسة مالية واضحة، مما يغلق الباب أمام أي مفاوضات محتملة لضم عاشور.