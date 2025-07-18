ضربة موجعة للأهلي طرابلس الليبي قبل انطلاق "سداسي التتويج"

تلقى نادي الأهلي طرابلس صدمة كبيرة قبل انطلاق منافسات المرحلة الحاسمة من الدوري الليبي الممتاز "سداسي التتويج" التي ستقام في ميلانو الإيطالية.

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وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم جدول مباريات المرحلة السداسية الأخيرة من الدوري الممتاز.

وكشفت الصفحة الرسمية للجنة على "فيسبوك" عن تأجيل انطلاق الجولة الأولى ليوم الجمعة 25 يوليو بدلاً من الأحد المقبل، على أن تبدأ الفرق رحلتها إلى إيطاليا يوم الاثنين.

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وستنطلق الجولة الأولى يوم 25 يوليو، بمباريات "السويحلي × الهلال"، "الاتحاد × الأخضر"، "الأهلي طرابلس × الأهلي بنغازي".

أما الجولة الثانية فستكون في 29 يوليو، وتشهد مباريات "الاتحاد × السويحلي"، "الأهلي بنغازي × الهلال"، "الأخضر × الأهلي طرابلس".

الجولة الثالثة ستكون مبارياتها يوم 2 أغسطس، وهي "السويحلي × الأهلي بنغازي"، "الأهلي طرابلس × الاتحاد"، "الهلال × الأخضر".

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والجولة الرابعة ستنطلق يوم 6 أغسطس بمباريات "السويحلي × الأهلي طرابلس"، "الأخضر × الأهلي بنغازي"، "الهلال × الاتحاد"

والجولة الخامسة والأخيرة ستكون يوم 10 أغسطس بمباريات "الأخضر × السويحلي"، "الهلال × الأهلي طرابلس"، "الأهلي بنغازي × الاتحاد".

محنة مابولولو:

في خضم الاستعدادات، ضربت الكارثة الفريق الطرابلسي بإصابة نجمه كريستوفاو مابولولو بتمزق في العضلة الخلفية، وفقاً للفحوص الأولية.

وتشير التقديرات إلى أن اللاعب الأنجولي سيحتاج إلى 3 أسابيع على الأقل للتعافي، ما يعرضه لغياب محتمل عن معظم مباريات السداسي.

وينتظر الفريق نتائج الكشف الطبي النهائي لتحديد المدة الدقيقة لغيابه، في ضربة تُضعف آمال الأهلي طرابلس في المنافسة على اللقب.