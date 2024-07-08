بعد وداع كوبا أمريكا.. غضب في البرازيل من لقطة تجاهل اللاعبين لمدربهم (فيديو)

ألقت صحيفة "ديلي ميل" الضوء على لقطة غريبة تم تداولها على نطاق واسع وتسببت في غضب جمهور البرازيل؛ إذ وضع نجوم "السامبا" مدربهم دوريفال جونيور في موقف حرج بعدما تجاهلوه تمامًا، قبل تنفيذ ركلات الجزاء ضد أوروغواي، في إطار المواجهة التي جمعتهما في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024.

وودعت البرازيل كوبا أمريكا أمام أوروغواي، بعد الخسارة بركلات الترجيح بنتيجة (4-2)، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

وتم تداول مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه دوريفال جونيور مدرب البرازيل، وهو يقف خارج دائرة لاعبي فريقه قبل انطلاق ركلات الترجيح.

وأوضحت "ديلي ميل": "شوهد المدرب البالغ من العمر 62 عامًا وهو يحاول المساهمة في حديث الفريق، لكن كان من الصعب عليه فرض أي سلطة بسبب موقعه خارج الدائرة".

وفي اللقطة نفسها، ظهر مارسيلو بيلسا، مدرب أوروغواي، محاطاً بلاعبيه، ويُخبرهم بالأسماء التي ستسدد ركلات الترجيح، وسط تركيز من الجميع لتعليمات مدربهم، في موقف زاد من إحراج دوريفال.

وعلق أحد المشجعين على الفيديو بعد مشاركته على منصة "إكس"، قائلًا: "يبدو أن شخصيته لا تناسب هذا الفريق البرازيلي، وعليهم إيجاد شخص آخر بصوت أعلى".

وغضب مشجع آخر، قائلًا: "المدرب دائمًا ما يذهب إلى مركز الدائرة ويستمع اللاعبون إلى تعليماته، ولكن ما حدث من اللاعبين هو قلة احترام له".

وفي تعليقات أخرى وُصف الفيديو بأنه "أحد أكثر المشاهد حزنًا في كرة القدم العالمية".

وكان دوريفال قال عقب المباراة إنه يتحمل مسؤولية التوديع المفاجئ لمنافسات بطولة كوبا أمريكا 2024 من الدور ربع النهائي.

وقال: "يجب أن أعترف بأن هذه لم تكن النتائج المتوقعة، وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة عنها، لكنني أعتقد أيضًا أن هذا الفريق لديه مساحة كبيرة للنمو والتطور والتحسن، هذا النوع من العمل يتطلب قدرًا كبيرًا من الصبر".

وأضاف: "كانت هذه أول بطولة رسمية لنا، وكانت النتيجة بعيدة كل البعد عما كنا نتوقعه، هدفنا الرئيس الآن هو التأهل إلى كأس العالم".

وعلى صعيد تصفيات كأس العالم 2026 من أمريكا الجنوبية، يتواجد منتخب البرازيل في المركز السادس بـ7 نقاط، ويلعب مباراته المقبلة ضد الإكوادور ثم باراغواي، مطلع شهر سبتمبر المقبل.