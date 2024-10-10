"الصقور الخضر".. تيفو مذهل لمنتخب السعودية أمام اليابان (فيديو)

أعد مجلس جمهور المنتخب السعودي "تيفو" مذهلاً استعداداً لرفعه في بداية مواجهة الفريق ضد نظيره الياباني، خلال المباراة التي ستجمع المنتخبين، مساء اليوم الخميس، في إطار الجولة الثالثة للتصفيات الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 على أرضية مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وكان مجلس الجمهور السعودي، كشف، مساء الأربعاء، عن نفاد جميع التذاكر الخاصة بالمباراة؛ ما يعني أن الحضور سيكونون بسعة الملعب كاملة "60 ألف متفرج".

أوضح المجلس عبر حسابه على منصة "إكس" عن تقديم "تيفو" لمباراة اليوم، يحمل جملة "الصقور الخضر"؛ إذ سيتم رفعه في بداية المباراة لتحفيز اللاعبين.

ويخوض منتخب السعودية مباراته بعد التعادل مع إندونيسيا في الجولة الأولى إيجابيًا بنتيجة 1-1، قبل أن يدك الصين في الثانية بنتيجة 2-1، بينما تخوض اليابان المباراة بعدما اكتسحت الصين والبحرين مسجلة 12 هدفا في المواجهتين السابقتين.

ويتصدر منتخب اليابان ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد منتخب السعودية في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط.

ويتأهل مباشرة أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى بطولة كأس العالم مباشرة، في حين تتقدم المنتخبات التي تحتل المركز الثالث والرابع إلى الدور الرابع من التصفيات.