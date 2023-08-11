باريس سان جيرمان يكشف سبب غياب نيمار

وأتم: "يواصل ألكسندر ليتيلييه التعافي بعد التواء ركبته. من المقرر العودة إلى المجموعة في غضون 15 يوما، ويقوم خوان بيرنات بأعمال التعزيز في صالة الألعاب الرياضية اليوم، واستأنف بريسنل كيمبيمبي الجري بعد جراحة وتر العرقوب".

وأثير الغموض حول سبب غياب نيمار عن باريس سان جيرمان في ظل الغموض حول مستقبله أيضا.

ولم يكشف باريس سان جيرمان مدة غياب نيمار وإن كان سيشارك أمام لوريان في الدوري الفرنسي أم لا.

اتفاق بين الطرفين

وكانت صحيفة "ليكيب" قد كشفت أن باريس سان جيرمان ونيمار وافقا على إيجاد حل مشترك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية رغم أن عقد اللاعب ينتهي في يونيو 2025.

وأوضحت الصحيفة أنه يبقى إيجاد وجهة تناسب جميع الأطراف، وهو ما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

ووفقا للصحيفة يتطلع برشلونة لتنظيم أموره المالية للمضي قدمًا في الصفقة، كما يضغط الهلال السعودي منذ أسابيع للتعاقد مع نيمار، ودخلت أندية أمريكية في مفاوضات مع اللاعب البرازيلي.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن نيمار يرغب في العودة إلى برشلونة، والطريقة الوحيدة هي انتقاله إلى ناد سعودي ثم إعارته إلى النادي الكتالوني.