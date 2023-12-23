إصابة مدافع ليفربول بعد اصطدامه بمدربه كلوب (فيديو)

تعرض كوستاس تسيميكاس لاعب ليفربول لإصابة غريبة في مواجهة فريقه لنظيره آرسنال، في المواجهة التي تجمعهما، مساء السبت، في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ليفربول نظيره آرسنال ضمن الجولة 18 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب آنفيلد.

ويتصدر آرسنال، جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 39 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثالث.