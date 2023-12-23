إصابة مدافع ليفربول بعد اصطدامه بمدربه كلوب (فيديو)
تعرض كوستاس تسيميكاس لاعب ليفربول لإصابة غريبة في مواجهة فريقه لنظيره آرسنال، في المواجهة التي تجمعهما، مساء السبت، في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويستضيف ليفربول نظيره آرسنال ضمن الجولة 18 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب آنفيلد.
ويتصدر آرسنال، جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 39 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثالث.
وفي الدقيقة 32 من عمر المباراة احتك تسيميكاس بلاعب آرسنال على خط التماس ليسقط بقوة على الأرض ويصطدم بمدربه الألماني يورغن كلوب، ليصاب اللاعب ويتم استبداله بزميله جو غوميز مع الدقيقة 35.
في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، واجه ليفربول نظيره آرسنال 62 مباراة، فاز الريدز في 25 وانتصر الغانرز في 17 وتعادلا في 20 مباراة.
آخر مباراة بين الفريقين جمعت بينهما في أبريل الماضي وانتهت بالتعادل بهدفين لمثليهما على ملعب آنفيلد أيضًا.