رقم صغير لا يصدق.. كم يبلغ راتب نغوموها مع ليفربول؟

كتب – نور الدين ميفراني

تألق النجم الإنجليزي الشاب ريو نغوموها، البالغ 16 عامًا، برفقة فريق ليفربول خلال مباراة نيوكاسل الأخيرة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل هدف الفوز في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع.

وبهدفه القاتل أمام نيوكاسل، أصبح صاحب الـ16 عامًا ثاني أصغر لاعب يسجل هدف فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أسطورة كرة القدم الإنجليزية واين روني، وبفارق يوم واحد فقط.

كما بات نغوموها أصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ ليفربول بالبريميرليغ، ورابع أصغر لاعب بشكل عام في المسابقة، وذلك بعمر 16 عامًا و361 يومًا.

وأصبح النجم الشاب محط صراع بين تشيلسي وليفربول، حيث يطالب فريقه السابق اللندني بتعويض مالي كبير يوازي قيمته الحالية ولجأ للجنة تحكيم في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وما زال ريو نغوموها لاعبًا في أكاديمية ليفربول، ولم يوقع بعد عقده الاحترافي الأول، حيث ينتظر بلوغه 17 عامًا يوم الـ29 من أغسطس المقبل ليتمكن من توقيع العقد الأول.

وحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن نغوموها يتقاضى راتبًا يقدر بنحو 1200 جنيه إسترليني شهريًّا، أي ما يصل إلى 14400 جنيه إسترليني سنويًّا، وهو راتب ضعيف جدًّا مقارنة بمستوى النجم الشاب وقيمته الحالية.

ومن المحتمل أن يحصِّن ليفربول نجمه الشاب بمجرد بلوغه 17 عامًا، يوم الجمعة المقبل، حيث سيجلس مع وكلاء أعماله لتوقيع عقد احترافي طويل الأمد.

وكشف مدربه الأول تيري بوبي أجيكوم، أن النجم الشاب كان عاشقًا لفريق ليفربول حين كان لاعبًا في أكاديمية تشيلسي ولذلك فضل الرحيل عن الفريق اللندني، كما كشف عن دور شقيقة الأكبر جيمس في تدريبه حين كان صغيرًا.

وكان نغوموها تواجد في جولة ليفربول الآسيوية استعدادًا للموسم الحالي، ولفت الأنظار إليه بشكل قوي بعدما نجح في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.