أس: ريال مدريد لن يدفع أكثر من 100 مليون يورو للتعاقد مع بيلينغهام

ويريد ريال مدريد التوقيع مع بديل للوكا مودريتش، على الرغم من أن هذا لا يعني أن الكرواتي سيغادر، وأشارت إلى أن فكرة ريال مدريد تمديد بقاء اللاعب لموسم واحد.

لكن التعاقد مع بيلينغهام لن يكون سهلا، فريال مدريد يواجه منافسة صعبة من مانشستر سيتي، إلى جانب أن بروسيا دورتموند لا يقدم التسهيلات ويتوقع بيع اللاعب الإنجليزي مقابل مبلغ قياسي.

ويستغل بروسيا دورتموند أنه لا يوجد شرط جزائي في عقد بيلينغهام مع الفريق كما أن عقد اللاعب الشاب في سيغنال إيدونا بارك ينتهي في يونيو 2025.

ولذلك فإنه لا يزال أمام النادي الألماني مجال لفرض شروطه ويتوقع بيع بيلينغهام مقابل 150 مليون يورو.