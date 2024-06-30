لاعب وسط روما على رادار الأهلي السعودي
يستهدف مسؤولو النادي الأهلي السعودي التعاقد مع الأرجنتيني لياندرو باريديس، لاعب وسط روما الإيطالي، خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.
ووفقًا لِما ذكره العديد من التقارير الإيطالية، فإن لاعب روما بات ضمن اهتمامات النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.
وأشار موقع "romagiallorossa"، إلى إن النادي السعودي يحاول إغراء باريديس، إذ من المحتمل أن يقدم له عرضًا ضخمًا تصل قيمته إلى ما بين 18 إلى 20 مليون يورو.
وأشار الموقع إلى أن اللاعب الأرجنتيني يناقش الأمر مع وكلائه وعائلته، إذ إن العرض الذي جاءه من السعودية مذهل لكي يختتم به مسيرته الكروية.
وأوضح التقرير أنه رغم تبقي عام آخر لـ باريديس في عقده مع روما، فإن تجديد عقده ليس على جدول أعمال النادي الإيطالي.
ويركز حاليًّا باريديس، البالغ من العمر 30 عامًا، على بطولة كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين، ولم يحدد حتى الآن مستقبله.
يذكر أن باريديس سبق أن لعب لباريس سان جيرمان الفرنسي، ويوفنتوس الإيطالي، كما توج مع منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم 2022.
وشارك باريديس مع روما الموسم الماضي في 48 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 7.