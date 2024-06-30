لاعب وسط روما على رادار الأهلي السعودي

يستهدف مسؤولو النادي الأهلي السعودي التعاقد مع الأرجنتيني لياندرو باريديس، لاعب وسط روما الإيطالي، خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

ووفقًا لِما ذكره العديد من التقارير الإيطالية، فإن لاعب روما بات ضمن اهتمامات النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

وأشار موقع "romagiallorossa"، إلى إن النادي السعودي يحاول إغراء باريديس، إذ من المحتمل أن يقدم له عرضًا ضخمًا تصل قيمته إلى ما بين 18 إلى 20 مليون يورو.

وأشار الموقع إلى أن اللاعب الأرجنتيني يناقش الأمر مع وكلائه وعائلته، إذ إن العرض الذي جاءه من السعودية مذهل لكي يختتم به مسيرته الكروية.