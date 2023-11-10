أس: ليفاندوفسكي يعيش أسوأ لحظاته في برشلونة
نشرت صحيفة "أس" الإسبانية تقريرا عن فشل المهاجم البولندي في تسجيل الأهداف مع برشلونة هذا الموسم.
وأشارت الصحيفة إلى أن آخر هدف سجله ليفاندوفسكي مع برشلونة كان في 23 سبتمبر، عندما سجل هدفين في "الريمونتادا" المذهلة أمام سيلتا فيغو على ملعب مونتجويك.
ومنذ ذلك اليوم فشل ليفاندوفسكي في التسجيل رغم أنه غاب عدة أسابيع بعد إصابته بالتواء في الكاحل.
لكن منذ عودته للظهور بعد الإصابة، لم يسدد ليفاندوفسكي سوى القليل على المرمى، ما يكشف أنه بمستوى أقل بكثير من مستواه المعتاد.
وقالت "أس": "ليس هناك شك في أن ليفاندوفسكي يعيش أسوأ لحظاته في اللعب منذ وصوله إلى برشلونة، وبعيدًا عن الأهداف، فإن الصورة التي يقدمها على أرض الملعب هي للاعب ضائع تمامًا، وبالكاد يخلق فرصًا للتسجيل ومنفصلًا تمامًا عن زملائه".
وأضافت: "أمام شاختار، خاض ليفاندوفسكي أسوأ مباراة له مع برشلونة، حيث لم يسدد على المرمى، ولم يقدم أي تمريرات حاسمة".
وأوضحت أن هذه الأرقام مثيرة للقلق لواحد من أفضل المهاجمين في التاريخ.
لكن، ورغم ذلك يثق تشافي والكادر الفني لبرشلونة أن ما يعانيه ليفاندوفسكي أمر مؤقت، ويثق في قدرة ليفاندوفسكي على العودة وتغيير الوضع، وأنه سيستعيد غريزته التهديفية.
وهذا لا يعني أنه، من الناحية الرياضية، يتم الضغط للمضي قدما في ضم البرازيلي فيتور روكي، الذي يعتبر البديل الطبيعي لليفاندوفسكي.
وتم التوقيع مع روكي على أن يلعب الموسم المقبل، لكن برشلونة سيبذل جهدًا لإحضاره في السوق الشتوي في يناير 2024، لأن الفريق يحتاج إلى المزيد من المواهب في خط الهجوم إذا أراد المنافسة على جميع الألقاب.
وأشارت "أس" إلى أن جميع الاختبارات لشغل المركز رقم 9 كانت فاشلة تماما، بدءًا من فيران توريس وجواو فيليكس.
وسجل ليفاندوفسكي 6 أهداف وصنع 4 في 13 مباراة مع برشلونة الموسم الحالي، علما أنه سجل 33 هدفا في 46 مباراة في الموسم الماضي بينها 23 هدفا في 34 مباراة في الليغا لينال جائزة الهداف ليساعد برشلونة على نيل اللقب.