أس: ليفاندوفسكي يعيش أسوأ لحظاته في برشلونة

لكن منذ عودته للظهور بعد الإصابة، لم يسدد ليفاندوفسكي سوى القليل على المرمى، ما يكشف أنه بمستوى أقل بكثير من مستواه المعتاد.

وقالت "أس": "ليس هناك شك في أن ليفاندوفسكي يعيش أسوأ لحظاته في اللعب منذ وصوله إلى برشلونة، وبعيدًا عن الأهداف، فإن الصورة التي يقدمها على أرض الملعب هي للاعب ضائع تمامًا، وبالكاد يخلق فرصًا للتسجيل ومنفصلًا تمامًا عن زملائه".

وأضافت: "أمام شاختار، خاض ليفاندوفسكي أسوأ مباراة له مع برشلونة، حيث لم يسدد على المرمى، ولم يقدم أي تمريرات حاسمة".