ترامب: التقيت مع قادة قطر والسعودية والإمارات والأردن وكان اجتماعنا رائعا وبحثنا أمورا حاسمة

logo
رياضة

ترامب يتدخل لمنع استبعاد إسرائيل من كأس العالم 2026

ترامب يتدخل لمنع استبعاد إسرائيل من كأس العالم 2026
دونالد ترامبالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

اتخَّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوات عاجلة لمواجهة التحركات الجارية داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الهادفة إلى استبعاد منتخب إسرائيل من المشاركة في البطولات القارية والدولية، وعلى رأسها التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتستضيف الولايات المتحدة، بجانب كندا والمكسيك، نهائيات كأس العالم التي تنطلق في شهر يونيو المقبل.

أخبار ذات علاقة

كأس العالم

تحول مذهل.. "فيفا" يناقش تغييرًا تاريخيًا في كأس العالم 2030

 وأشارت تقارير صحفية إلى أن بعض أعضاء المكتب التنفيذي في اليويفا يدفعون باتجاه فرض عقوبات رياضية على إسرائيل على خلفية الحرب الدائرة في غزة.

وأكد تقرير نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية أن هناك تأييداً من جانب معظم أعضاء اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لحظر إسرائيل، وتعليق مشاركتها في التصفيات.

أخبار ذات علاقة

ترامب يحمل كأس العالم في المكتب البيضاوي

رغم القيود.. ترامب يأمل بحضور استثنائي لكأس العالم والأولمبياد

 من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريحات نقلتها صحيفة "تايمز": "سنعمل بكل قوة على منع أي تحركات تسعى إلى حظر مشاركة منتخب إسرائيل في كأس العالم".

ويحتل منتخب إسرائيل المركز الثالث في مجموعته بالتصفيات برصيد 9 نقاط بعد 5 مباريات، متساويًا مع إيطاليا التي تملك مباراة مؤجلة.

أخبار ذات علاقة

المنتخب الإسباني

هل تنسحب إسبانيا من كأس العالم 2026 إذا تأهلت إسرائيل؟

 وتتصدر النرويج المجموعة. وتبقى أمام إسرائيل مباريات حاسمة أمام إيطاليا، والنرويج، ومولدوفا، لتحديد مصيره في التصفيات.

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC