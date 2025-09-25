ترامب يتدخل لمنع استبعاد إسرائيل من كأس العالم 2026

اتخَّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوات عاجلة لمواجهة التحركات الجارية داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الهادفة إلى استبعاد منتخب إسرائيل من المشاركة في البطولات القارية والدولية، وعلى رأسها التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتستضيف الولايات المتحدة، بجانب كندا والمكسيك، نهائيات كأس العالم التي تنطلق في شهر يونيو المقبل.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن بعض أعضاء المكتب التنفيذي في اليويفا يدفعون باتجاه فرض عقوبات رياضية على إسرائيل على خلفية الحرب الدائرة في غزة.

وأكد تقرير نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية أن هناك تأييداً من جانب معظم أعضاء اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لحظر إسرائيل، وتعليق مشاركتها في التصفيات.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريحات نقلتها صحيفة "تايمز": "سنعمل بكل قوة على منع أي تحركات تسعى إلى حظر مشاركة منتخب إسرائيل في كأس العالم".

ويحتل منتخب إسرائيل المركز الثالث في مجموعته بالتصفيات برصيد 9 نقاط بعد 5 مباريات، متساويًا مع إيطاليا التي تملك مباراة مؤجلة.

وتتصدر النرويج المجموعة. وتبقى أمام إسرائيل مباريات حاسمة أمام إيطاليا، والنرويج، ومولدوفا، لتحديد مصيره في التصفيات.