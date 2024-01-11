"قرصه من صدره".. استياء من تصرف روديغر تجاه موراتا (فيديو)

التقطت الكاميرا أنطونيو روديغر، مدافع ريال مدريد وهو يقرص ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد في صدره خلال مواجهة الفريقين في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وسجل المدافع ستيفان سافيتش هدفًا بالخطأ في مرماه ثم أضاف إبراهيم دياز هدفًا قرب نهاية الشوط الإضافي الثاني ليحقق ريال مدريد الفوز 5-3 على غريمه أتلتيكو مدريد.

وسيواجه ريال الفائز من مباراة برشلونة وأوساسونا، التي ستقام اليوم الخميس، في النهائي الذي يقام في الرياض يوم الأحد المقبل.

ولم ير الحكم خافيير ألبيرولا روخاس قرصة حلمة روديغر؛ ما أنقذ لاعب ريال مدريد من إنذار محتمل، لكن تصرف المدافع الألماني أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الصحفي سانتياغو سيرجورا لإذاعة أوندا سيرو عن تصرف روديغر: "ما فعله روديغر بموراتا كان قبيحًا للغاية، وكان يستحق الطرد".