تصريحات نارية من سامي الجابر حول نيمار ودعم الأهلي والاتحاد

أطلق سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال السعودي، تصريحات نارية بشأن ملف دعم أندية دوري روشن على صعيد الصفقات الجديدة.

وقال الجابر في مداخلة هاتفية لقناة "الإخبارية" السعودية إن الهلال لا يلتفت للأصوات التي تردد دائماً أن الفريق أكثر من استفاد من الدعم؛ لأن هذا الأمر غير صحيح.

وأضاف:" الحقيقة أن لاعباً واحداً فقط هو من ساهم في ارتفاع القيمة التسويقية بالنسبة للهلال وهو البرازيلي نيمار".

وتابع:" نيمار خارج حسابات الهلال منذ عام كامل والفريق يحقق من دونه الانتصارات والألقاب، ومن ثم الفريق لم يستفد من الدعم بالصورة التي يصورها البعض".

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وأشار إلى أن الهلال حقق جميع الألقاب الممكنة، واستحوذ على البطولات المحلية دون نيمار، كما وصل لنهائي دوري أبطال آسيا ولكنه خسر الدور النهائي وسيعمل على استعادة اللقب في الموسم المقبل.

وتعرض نيمار إلى الإصابة بقطع في الرباط الصليبي في شهر أكتوبر 2023، حين شارك مع منتخب بلاده البرازيل ضد أوروغواي في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وانضم النجم البرازيلي إلى الهلال في صيف 2023 قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي، ولم يخض سوى 5 مباريات فقط مع حامل لقب الدوري السعودي.

وأكد الجابر أن مشجعي الهلال لا يلتفتون لهذه الأصوات التي تردد هذه النغمة، موضحاً أن الهلال لديه ثقافة تعرفها إدارته والجهاز الفني والمشجعون بأنه لا يلتفت لأي أمور خارج المستطيل الأخضر.

وتابع:" إذا نظرت الأندية للهلال كمثل أعلى في الاستفادة من الدعم بالشكل المثالي، ستتطور الكرة السعودية بصورة كبيرة".

وأكد أسطورة الكرة السعودية أن نادي الاتحاد أكثر فريق أبرم صفقات في الموسم الماضي وأكثر من تلقى دعماً ثم نادي النصر.

وأشار إلى أن الأهلي أقل من دعم صفوفه بالشكل المطلوب، وتلقى دعماً في هذا الملف.